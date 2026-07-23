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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Polityka

Wielkie zmiany w PiS? Czarnek i Bogucki dementują

Przemysław Czarnek i Zbigniew Bogucki dementują doniesienia o planowanej zmianie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Pogłoski pojawiły się po wypowiedzi Roberta Mazurka, który przekonywał, że Jarosław Kaczyński miał zdecydować o zastąpieniu Czarnka obecnym szefem Kancelarii Prezydenta.

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Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek · fot. via Flickr/PiS

– Nie było żadnych turbulencji, tylko wykwit emocji dziennikarskich pana redaktora Mazurka – odpowiedział Czarnek w telewizji wPolsce24. Przypomniał, że został wskazany jako kandydat PiS 7 marca i nadal kieruje kampanią programową ugrupowania. – To pozostaje niezmienne – podkreślił.

Bogucki: Jestem i będę szefem Kancelarii Prezydenta

Spekulacjom zaprzeczył również Zbigniew Bogucki. – Byłem, jestem i będę szefem Kancelarii Prezydenta RP. Kandydatem jest mój serdeczny znajomy Przemysław Czarnek – powiedział w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Zaznaczył, że nie otrzymał propozycji startu w roli kandydata PiS na szefa rządu.

Bogucki przyznał, że na ewentualną propozycję odpowiedziałby dopiero wtedy, gdyby rzeczywiście została złożona. – Dzisiaj tych propozycji nie ma – uciął. Potwierdził zarazem, że zgodnie z obowiązującą decyzją kierownictwa partii kandydatem pozostaje Czarnek.

Doniesienia Mazurka wcześniej zdementował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Nazwał je „opowieściami fantasy” i oświadczył, że scenariusz zastąpienia Czarnka Boguckim „nie jest w ogóle rozważany”. Oficjalne stanowisko partii pozostaje zatem niezmienne mimo nasilających się sporów pomiędzy jej wewnętrznymi środowiskami.

Źródło: mp/PAP, wPolityce.pl, Fronda.pl

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