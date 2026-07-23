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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Polityka

Żurek staje na głowie. Chce przymusowo doprowadzić Wosia

Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił do Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiS Michała Wosia do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Śledczy chcą przedstawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzut dotyczący decyzji podejmowanych podczas nadzorowania Służby Więziennej.

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Waldemar Żurek
Waldemar Żurek · fot. Screenshot - YouTube/Janusz Jaskółka

Według prokuratury zgromadzono „dowody dostatecznie uzasadniające podejrzenie” przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Postępowanie ma dotyczyć decyzji administracyjnych i personalnych, które – zdaniem śledczych – Woś podejmował w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Poseł nie został skazany, a ewentualne zarzuty będą dopiero podlegały ocenie w postępowaniu karnym.

Cztery wezwania i zarzut „świadomej obstrukcji”

Prokuratura wyznaczała Wosiowi terminy przesłuchania na 28 maja, 30 czerwca, 6 lipca i 14 lipca. Pierwszą nieobecność uznano za usprawiedliwioną, ale trzy kolejne – za nieusprawiedliwione. Śledczy twierdzą również, że poseł odmówił przyjęcia pisma zawierającego decyzję w sprawie jego wniosku o przeprowadzenie czynności w innej prokuraturze.

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak oceniła, że zachowanie parlamentarzysty stanowiło „świadomą obstrukcję procesową”, a wysyłanie następnych wezwań mogłoby okazać się bezskuteczne. Dlatego prokurator zdecydował się wystąpić o zastosowanie przymusu.

Woś zrzekł się wcześniej immunitetu formalnego, dzięki czemu prokuratura może prowadzić przeciwko niemu postępowanie. Nie oznacza to jednak zgody na pozbawienie go wolności. Zgodnie z art. 105 ust. 5 Konstytucji zatrzymanie posła wymaga odrębnej uchwały Sejmu.

Polityk wcześniej nazywał podejrzenia związane ze Służbą Więzienną „zarzutami z kosmosu” i przekonywał, że działania Żurka mają podłoże polityczne. O dalszym losie najnowszego wniosku zdecydują posłowie. Sam wniosek nie jest zgodą na tymczasowe aresztowanie, lecz na zatrzymanie Wosia i doprowadzenie go do zaplanowanych czynności procesowych.

Źródło: mp/PAP, Polsat News, Fronda.pl

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