Jednym z cudzoziemców był 19-letni obywatel Ukrainy, wobec którego z wnioskiem o wydalenie wystąpili funkcjonariusze Policji z Zawiercia. Mężczyzna wcześniej spowodował pod wpływem alkoholu zdarzenie drogowe, wjeżdżając samochodem w ogrodzenie jednej z posesji. W toku prowadzonych czynności ustalono również, że dopuścił się krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu, porzucenia go po kolizji, kierowania bez wymaganych uprawnień, naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz odmowy podania danych podczas legitymowania.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen przez okres 6 lat. Mężczyzna został przymusowo doprowadzony do granicy i przekazany władzom Ukrainy.

Funkcjonariusze zatrzymali również dwoje innych obywateli Ukrainy. Kobietę i mężczyznę, którzy byli wielokrotnie notowani za kradzieże. Kobieta otrzymała decyzję o zobowiązaniu do powrotu z 5-letnim zakazem ponownego wjazdu i została umieszczona w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie oczekiwać na wykonanie decyzji. Wobec mężczyzny wydano decyzję z 6-letnim zakazem ponownego wjazdu. Cudzoziemiec został doprowadzony pod konwojem do granicy i przekazany władzom swojego kraju.