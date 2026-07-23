„Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej” – przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, cytowany przez Polsat News. Dodał, że wszyscy parlamentarzyści mają w partii „te same prawa, ale także obowiązki”.

Do północy wybór: stowarzyszenie albo PiS

Bochenek potwierdził, że czas na złożenie wymaganych oświadczeń upływa z końcem czwartku. „Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny” – napisał rzecznik.

Uchwała władz PiS zobowiązuje parlamentarzystów do zadeklarowania, że nie należą do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną poza strukturami partii. Kierownictwo ugrupowania zapowiadało wcześniej, że brak dokumentu zostanie potraktowany jako rezygnacja z członkostwa w PiS i klubie parlamentarnym.

Spór dotyczy przede wszystkim Rozwoju Plus założonego przez Morawieckiego. Były premier deklaruje, że chce pozostać w PiS, ale jednocześnie broni działalności stowarzyszenia, które ma pracować nad programem i odzyskaniem wyborców utraconych przez prawicę. List popierający tę koncepcję podpisało 45 posłów, senatorów i eurodeputowanych.

Przed spotkaniem europoseł Piotr Müller podkreślał, że to Morawiecki zabiegał o rozmowę z Kaczyńskim. „Pokazujemy, że zależy nam na tym, aby to porozumienie było” – mówił. Po zakończeniu spotkania stało się jednak jasne, że żadna ze stron nie wycofała się z dotychczasowego stanowiska. Decyzje dotyczące polityków, którzy nie złożą oświadczeń, ma podjąć w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS.