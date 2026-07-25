Bp Nitkiewicz członkiem Najwyższego Trybunału Watykanu

Sylwetka pasterza diecezji sandomierskiej

Bp Krzysztof Nitkiewicz, który od 2009 roku posługuje jako ordynariusz sandomierski, posiada bogate doświadczenie pracy w Kurii Rzymskiej oraz wykształcenie prawnicze. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskawszy tytuł doktora.

Przez niemal dwie dekady związany był bezpośrednio ze służbą Stolicy Apostolskiej, pełniąc m.in. funkcję podsekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Obecnie jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Prawnej oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica jest najwyższym organem jurysdykcyjnym w Kościele katolickim, stanowiącym najwyższą instancję sądową oraz organ nadzorczy nad kościelnym wymiarem sprawiedliwości.

Do kompetencji Trybunału należy w szczególności czuwanie nad praworządnością, czyli nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem trybunałów kościelnych na całym świecie oraz rozpatrywanie skarg na naruszenia procedur prawnych. Ponadto do Trybunału Sygnatury należy rozstrzyganie sporów administracyjnych, rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez dykasterie rzymskie oraz biskupów diecezjalnych. Ponadto Trybunał rozstrzyga sprawy jurysdykcyjne, czyli kwestie sporne dotyczące właściwości sądów oraz spory kompetencyjne między organami kościelnymi.