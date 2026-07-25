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Sobota XVI tygodnia okresu zwykłego 25 lipca 2026

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Uruchomiono procedury bezpieczeństwa przez nieodpowiedzialnych pasażerów

Dwie interwencje funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na lotniskach w Poznaniu i we Wrocławiu wymagały uruchomienia procedur bezpieczeństwa.

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Samolot, zdj. ilustracyjne
Samolot, zdj. ilustracyjne · fot. via strazgraniczna.pl

Na lotnisku Poznań-Ławica funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Poznania - Ławicy zostali wezwani do grupy pasażerów odlatujących do Tirany. Mężczyźni, którzy wybierali się na wieczór kawalerski do Albanii, ubrani w kamizelki z napisem „SWAT” i czapki „Police”, odgrywali podczas przejścia do samolotu inscenizację konwoju pana młodego ubranego w strój więzienny. Podczas wejścia na pokład samolotu jeden z podróżnych oświadczył, że w swoim bagażu posiada materiał wybuchowy. Informacja została potraktowana zgodnie z obowiązującymi procedurami. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności potwierdzono, że zgłoszenie nie stanowiło rzeczywistego zagrożenia. Za wywołanie fałszywego alarmu 34-letni obywatel Polski został ukarany mandatem karnym, a decyzją dowódcy statku powietrznego nie został dopuszczony do lotu.

Na lotnisku Wrocław-Strachowice funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Wrocławia - Strachowic podjęli interwencję po zgłoszeniu pozostawionego bez opieki plecaka. Na miejsce skierowano Zespół Interwencji Specjalnych, który przeprowadził rozpoznanie pirotechniczne. W trosce o bezpieczeństwo podjęto decyzję o czasowej ewakuacji terminala oraz terenu wokół miejsca zdarzenia. Po sprawdzeniu bagażu stwierdzono, że nie zawierał on niebezpiecznych przedmiotów, znajdowały się w nim artykuły spożywcze. Przeprowadzone działania nie wpłynęły na funkcjonowanie ruchu lotniczego.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

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