Cukinie chrupiące w serowej panierce - na złoto

Chrupiąca cukinia zasmażana w serowej panierce to znakomity pomysł na smakowitą i odżywczą przekąskę.
Składniki:
- 125 g twardego sera
- 2 jajka
- 1/3 szklanki mąki
- 2/3 szklanki bułki tartej
- ząbek czosnku
- szczypta pikantnej mielonej papryki
- szczypta słodkiej mielonej papryki
- szczypta ziół prowansalskich
- olej do smażenia
Przygotowanie:
- Cukinię dokładnie umyj i osusz. Pokrój w słupki o długości mniej więcej 6 cm. Następnie ułóż je na talerzu i posól. Gdy cukinia puści wodę, przełóż ją do miski i wsyp mąkę. Postaraj się, aby każdy z kawałków był w niej obtoczony.
- Jajka roztrzep, dodaj do nich starty ser, przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj.
Kawałki cukinii maczaj w masie jajeczno-serowej, następnie obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym oleju do złotego koloru.
Smacznego!
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