Dzień: sobota, 25 lipca 2026 Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny Liturgia: Sobota XVI tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Sobota XVI tygodnia okresu zwykłego 25 lipca 2026

Kuchnia i przepisy

Cukinie chrupiące w serowej panierce - na złoto

Chrupiąca cukinia zasmażana w serowej panierce to znakomity pomysł na smakowitą i odżywczą przekąskę.

1 min czytania
Cukinie chrupiące w serowej panierce
Cukinie chrupiące w serowej panierce · fot. Screenshot - YouTube (Unglaubliche Rezepte)

Chrupiąca cukinia zasmażana w serowej panierce to znakomity pomysł na smakowitą i odżywczą przekąskę.

Składniki:

- 125 g twardego sera

- 2 jajka

- 1/3 szklanki mąki

- 2/3 szklanki bułki tartej

- ząbek czosnku

- szczypta pikantnej mielonej papryki

- szczypta słodkiej mielonej papryki

- szczypta ziół prowansalskich

- olej do smażenia

Przygotowanie:

  1. Cukinię dokładnie umyj i osusz. Pokrój w słupki o długości mniej więcej 6 cm. Następnie ułóż je na talerzu i posól. Gdy cukinia puści wodę, przełóż ją do miski i wsyp mąkę. Postaraj się, aby każdy z kawałków był w niej obtoczony.
  2. Jajka roztrzep, dodaj do nich starty ser, przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj.

  3. Kawałki cukinii maczaj w masie jajeczno-serowej, następnie obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym oleju do złotego koloru.

    Smacznego!

Źródło: smaker.pl, fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej