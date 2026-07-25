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Sobota XVI tygodnia okresu zwykłego 25 lipca 2026

Niemcy

Zakupowy raj tuż za Odrą. Niemcy oszczędzają w Polsce

Dla mieszkańców niemieckiego pogranicza wyjazd na zakupy do Polski nadal może oznaczać wyraźne oszczędności. Niemieckie media wskazują przede wszystkim na niższe ceny podstawowej żywności, papierosów oraz paliwa. Jak się okazuje, różnice bywają na tyle duże, że opłaca się przekroczyć granicę nawet po zwykłe codzienne produkty.

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Hipermarket, zdj. ilustracyjne
Hipermarket, zdj. ilustracyjne · fot. via Pixabay.com

– Szczególnie w przypadku podstawowych artykułów spożywczych w Polsce kuszą różnice cenowe – podkreśla dziennik „Nordkurier”, cytowany przez Deutsche Welle. Według gazety masło można znaleźć w Polsce za równowartość mniej niż 70 eurocentów, podczas gdy w Niemczech jego cena może wynosić od 2 do 4 euro. Tańsze mają być również mleko, pieczywo, jaja, warzywa, owoce, sery, wędliny i mięso.

Paliwo i papierosy przyciągają klientów zza Odry

Największe oszczędności dotyczą papierosów. Karton kosztujący w Polsce około 45 euro może w Niemczech kosztować nawet 80 euro. Mimo podwyżek akcyzy różnica pozostaje więc istotnym magnesem dla klientów z terenów przygranicznych.

Niemcy chętnie korzystają także z polskich stacji paliw. Według danych analizowanych przez „Lausitzer Rundschau” 13 lipca litr benzyny kosztował średnio w Niemczech 2,10 euro, a oleju napędowego 2,02 euro. W Polsce było to odpowiednio około 1,60 i 1,61 euro. Późniejsze podwyżki zmniejszyły tę przewagę, ale tankowanie po polskiej stronie granicy nadal pozostawało tańsze.

Szersze dane potwierdzają, że Polska pozostaje jednym z tańszych państw Unii Europejskiej. Według Eurostatu poziom cen konsumpcyjnych w 2025 roku wynosił w Polsce około 73 proc. średniej unijnej, podczas gdy w Niemczech przekraczał 109 proc.

Nie każdy zakup opłaca się jednak po polskiej stronie. Niemiecka prasa zwraca uwagę, że kosmetyki, produkty pielęgnacyjne oraz część odzieży bywają w Polsce droższe. W tych kategoriach role się odwracają i to Polacy mogą znaleźć korzystniejsze ceny w niemieckich drogeriach i sklepach.

Źródło: mp/Deutsche Welle, Nordkurier, Fronda.pl

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