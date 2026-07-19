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XVI Niedziela zwykła 19 lipca 2026

Niemcy

Niemcy: Zełenski deeskaluje konflikt z Polską

„Ukraina i Polska spierają się o ocenę przeszłości. Ukraiński prezydent poszedł teraz na godne odnotowania ustępstwa” – czytamy na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Niemcy: Zełenski deeskaluje konflikt z Polską
Niemcy: Zełenski deeskaluje konflikt z Polską · fot. Fot. Mikołaj Bujak - KPRP

Jak podaje FAZ, Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów służby bezpieczeństwa i wywiadu zagranicznego w sprawach dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku, a także umożliwienie rozpoczęcia dużej ilości prac ekshumacyjnych. 

Zdaniem warszawskiego korespondenta tej gazety Stefana Locke’a, są to poważne ustępstwa. 

„Stosunek Polaków do Ukraińców zmienił się, w ostatnim czasie dochodziło do obrażania uchodźców z Ukrainy i ataków na nich z użyciem przemocy” – podkreśla Locke. 

Dodał, że Zełenski zapowiedział także nowe formy dialogu pomiędzy Polską i Ukrainą. „Prezydent Nawrocki dotychczas nie zareagował na te propozycje” – czytamy. 

Źródło: deutsche welle, fronda.pl

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