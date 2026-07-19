Niemcy: Zełenski deeskaluje konflikt z Polską

Jak podaje FAZ, Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów służby bezpieczeństwa i wywiadu zagranicznego w sprawach dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku, a także umożliwienie rozpoczęcia dużej ilości prac ekshumacyjnych.

Zdaniem warszawskiego korespondenta tej gazety Stefana Locke’a, są to poważne ustępstwa.

„Stosunek Polaków do Ukraińców zmienił się, w ostatnim czasie dochodziło do obrażania uchodźców z Ukrainy i ataków na nich z użyciem przemocy” – podkreśla Locke.

Dodał, że Zełenski zapowiedział także nowe formy dialogu pomiędzy Polską i Ukrainą. „Prezydent Nawrocki dotychczas nie zareagował na te propozycje” – czytamy.