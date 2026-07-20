„Tak płonie rower elektryczny” – napisał profil Gdańsk Strefa Prestiżu, który otrzymał film od jednego z czytelników. Według świadków pojazd miał być używany przez dostawcę jedzenia. Pojawiła się również informacja, że rower mógł zostać samodzielnie zmodyfikowany przez użytkownika, jednak na razie jest to wyłącznie relacja osób obecnych na miejscu.

Ogniwa wybuchały jedno po drugim

Głośne „strzały” słyszalne na nagraniu mogą towarzyszyć uszkadzaniu kolejnych ogniw akumulatora litowo-jonowego. Straż pożarna w Nowym Jorku ostrzega, że wadliwe lub uszkodzone baterie mogą gwałtownie się przegrzać, zapalić, a nawet eksplodować. Ogień rozprzestrzenia się szybko, a akumulator może ponownie zapłonąć nawet po pozornym ugaszeniu.

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich przestrzega przed używaniem akumulatorów przerabianych przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji oraz ładowarek niezgodnych z zaleceniami producenta. „Nigdy nie używaj urządzenia z pakietem baterii, który został zmodyfikowany lub przerobiony przez niewykwalifikowane osoby” – zaleca CPSC.

Warto zapamiętać, że w przypadku pożaru baterii nie należy zbliżać się do pojazdu ani próbować go przenosić. Trzeba ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu, oddalić się i natychmiast wezwać straż pożarną pod numerem 112.

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