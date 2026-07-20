Bazylika Papieska Matki Bożej Większej

Świątynia jest jedną z czterech bazylik papieskich w Rzymie, obok bazylik św. Piotra w Watykanie, św. Jana na Lateranie i św. Pawła za Murami. To najważniejsze i najbardziej okazałe świątynie Kościoła katolickiego ze specjalnym ołtarzem papieskim oraz drzwiami świętymi, otwieranymi podczas Roku Jubileuszowego. W świątyni 26 kwietnia 2025 r. zgodnie ze swoim życzeniem pochowany został papież Franciszek.

Jak funkcjonuje audioprzewodnik

Można go wypożyczyć wraz ze słuchawkami w portyku bazyliki przy wejściu. Zwiedzający otrzymuje poza tym mapę z ponumerowanymi miejscami opisywanymi w audioprzewodniku. Po wciśnięciu odpowiedniego numeru na klawiaturze w słuchawkach rozlega się głos przewodnika z opisem wybranego miejsca lub obiektu.

To już trzeci polski audioprzewodnik

Ambasador Adam Kwiatkowski podkreślił podczas inauguracji, że jest to już trzecia inicjatywa tego rodzaju zrealizowana z inspiracji Ambasady, sfinansowana ze środków polskiego MSZ. W 2024 r. zrealizowano gigantyczny projekt audioprzewodnika po Muzeach Watykańskich. Łączna długość nagrań wszystkich ścieżek zwiedzania to ponad 11,5 godziny. Natomiast w zeszłym roku powstał audioprzewodnik po Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo.

Polskiej edycji towarzyszą jedynie audioprzewodniki po włosku i po angielsku. Ambasador Kwiatkowski wyraził wdzięczność archiprezbiterowi, kard. Rolandasowi Makrickasowi „za przychylność dla projektu, bardzo dobrą współpracę i umożliwienie poznawania w języku polskim historii i piękna tej bazyliki”.

Duże zapotrzebowanie na polskie przewodniki

Kard. Makrickas podczas prezentacji podkreślił, że bazylika jest nie tylko bardzo ważnym miejscem kultu i rzymskim ośrodkiem duchowości maryjnej, ale także wielką atrakcją dla miłośników historii i sztuki. „Jestem bardzo zadowolony, że możemy zaoferować naszym odwiedzającym audioprzewodnik w języku polskim. Wydany przez nas dwa lata temu polski przewodnik po bazylice w formie książkowej jest bardzo ceniony przez pielgrzymów”. Język polski jest jednym z sześciu, w których oferowana jest usługa audioprzewodnika.

W ubiegłym Roku Jubileuszowym Polacy stanowili piątą największą grupę narodowościową odwiedzającą Rzym.

Polonika

Zainaugurowany audioprzewodnik w języku polskim nie jest wierną kopią edycji włoskiej. Za zgodą kard. Makrickasa treść została uzupełniona o wątek polski. Polacy zwiedzający Kaplicę Sykstyńską w bazylice będą mogli usłyszeć dodatkowo, że „wśród płaskorzeźb dekorujących pomnik nagrobny Sykstusa V, w prawym górnym rogu, widnieje scena zawarcia pokoju pomiędzy Zygmuntem III Wazą, królem Polski i wielkim księciem litewskim, a jego rywalem do tronu polskiego, arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem. Informacja o udziale nuncjusza papieskiego, Hipolita Aldobrandiniego w doprowadzeniu do ugody, która miała miejsce w 1589 roku, została umieszczona na tablicy w prawym dolnym rogu nagrobka”.