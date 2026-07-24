Do tragedii doszło we wtorek 14 lipca, krótko po godz. 20.50. Jak przekazała policja kantonalna w Bernie, młody mężczyzna skoczył z mostu do wody.

– Po skoku na krótko pojawił się na powierzchni, a następnie zniknął w wodzie – poinformowały szwajcarskie służby.

Poszukiwania trwały pięć dni

Natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Uczestniczyli w niej między innymi ratownicy, strażacy z Bödeli oraz załoga śmigłowca szwajcarskiego pogotowia lotniczego Rega. Pierwsze działania nie przyniosły rezultatu.

W niedzielę 19 lipca przypadkowe osoby odnalazły w rejonie Kanalpromenade ciało młodego mężczyzny. Policja potwierdziła, że był to poszukiwany 19-letni obywatel Polski.

– Według aktualnego stanu wiedzy na pierwszy plan wysuwa się hipoteza nieszczęśliwego wypadku – przekazano w oficjalnym komunikacie policji kantonalnej w Bernie.

Postępowanie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej Oberland ma wyjaśnić dokładny przebieg tragedii. Szwajcarskie służby nie poinformowały, czy Polak mieszkał w tym kraju, czy przebywał tam jako turysta. Nie ujawniono również, dlaczego zdecydował się na skok do rzeki.