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Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego 24 lipca 2026

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Tragedia w Szwajcarii. 19-letni Polak zginął po skoku do rzeki Aare

Nie żyje 19-letni obywatel Polski, który zaginął po skoku z mostu Beaurivage do rzeki Aare w szwajcarskim Interlaken. Jego ciało odnaleziono pięć dni później w rejonie promenady nad kanałem.

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Policja Szwajcaria
Policja Szwajcaria · fot. Zdj. ilustracyjne via Pixabay.com

Do tragedii doszło we wtorek 14 lipca, krótko po godz. 20.50. Jak przekazała policja kantonalna w Bernie, młody mężczyzna skoczył z mostu do wody.

– Po skoku na krótko pojawił się na powierzchni, a następnie zniknął w wodzie – poinformowały szwajcarskie służby.

Poszukiwania trwały pięć dni

Natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Uczestniczyli w niej między innymi ratownicy, strażacy z Bödeli oraz załoga śmigłowca szwajcarskiego pogotowia lotniczego Rega. Pierwsze działania nie przyniosły rezultatu.

W niedzielę 19 lipca przypadkowe osoby odnalazły w rejonie Kanalpromenade ciało młodego mężczyzny. Policja potwierdziła, że był to poszukiwany 19-letni obywatel Polski.

– Według aktualnego stanu wiedzy na pierwszy plan wysuwa się hipoteza nieszczęśliwego wypadku – przekazano w oficjalnym komunikacie policji kantonalnej w Bernie.

Postępowanie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej Oberland ma wyjaśnić dokładny przebieg tragedii. Szwajcarskie służby nie poinformowały, czy Polak mieszkał w tym kraju, czy przebywał tam jako turysta. Nie ujawniono również, dlaczego zdecydował się na skok do rzeki.

Źródło: mp/policja kantonalna w Bernie, blue News, Fronda.pl

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