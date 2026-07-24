Cudzoziemcy zostali zatrzymani w wyniku kontroli legalności zatrudnienia, którą mundurowi ze Straży Granicznej przeprowadzili w jednym z zakładów pracy na terenie powiatu brzeskiego. W trakcie weryfikacji dokumentów w firmie z branży budowlanej okazało się, że żaden z obcokrajowców nie posiadał aktualnych dokumentów zezwalających na legalne świadczenie pracy w Polsce.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami Kolumbijczycy zostali ukarani mandatami w wysokości 1000 złotych. Wobec cudzoziemców zostało również wszczęte postępowanie administracyjne, w wyniku którego zostali zobowiązani do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymali także roczny zakaz ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw członkowskich strefy Schengen. Działania wyjaśniające objęły również przedsiębiorcę prowadzącego firmę. Podmiotowi, który powierzył pracę cudzoziemcom z naruszeniem prawa grozi kara finansowa.