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Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego 24 lipca 2026

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Kolumbijczycy pracowali nielegalnie - zostali wydaleni z Polski

Siedmiu obywateli Kolumbii będzie musiało opuścić terytorium Polski po tym, jak funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie ujawnili, że pracowali bez wymaganych zezwoleń.

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Kolumbijczycy pracowali nielegalnie - zostali wydaleni z Polski
Kolumbijczycy pracowali nielegalnie - zostali wydaleni z Polski · fot. via strazgraniczna.pl

Cudzoziemcy zostali zatrzymani w wyniku kontroli legalności zatrudnienia, którą mundurowi ze Straży Granicznej przeprowadzili w jednym z zakładów pracy na terenie powiatu brzeskiego. W trakcie weryfikacji dokumentów w firmie z branży budowlanej okazało się, że żaden z obcokrajowców nie posiadał aktualnych dokumentów zezwalających na legalne świadczenie pracy w Polsce. 

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami Kolumbijczycy zostali ukarani mandatami w wysokości 1000 złotych. Wobec cudzoziemców zostało również wszczęte postępowanie administracyjne, w wyniku którego zostali zobowiązani do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymali także roczny zakaz ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw członkowskich strefy Schengen. Działania wyjaśniające objęły również przedsiębiorcę prowadzącego firmę. Podmiotowi, który powierzył pracę cudzoziemcom z naruszeniem prawa grozi kara finansowa.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

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