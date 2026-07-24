– Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania – oświadczył prezes PiS. Zaznaczył, że dokładna liczba parlamentarzystów nie została jeszcze ostatecznie ustalona.

Kaczyński podkreślił, że nie chce, aby rozstanie przebiegało w atmosferze osobistej niechęci. – Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. Nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci. Tak się po prostu ułożyło – powiedział.

Prezes PiS mówi o planie podziału partii

Przyczyną kryzysu stał się spór wokół stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo PiS zażądało od parlamentarzystów podpisania deklaracji o nieuczestniczeniu w organizacjach prowadzących działalność polityczną poza strukturami partii.

Kaczyński przekonywał, że wcześniej przedstawiono mu propozycję podziału PiS. Jak mówił, miała ona pochodzić od osoby „wiarygodnej, bardzo istotnej dla partii” i była powtarzana podczas kilku długich rozmów.

– My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż jako na element właśnie tego planu, planu podziału partii – stwierdził prezes PiS.

Według Kaczyńskiego władze ugrupowania zrezygnowały z żądania rozwiązania Rozwoju Plus. Oczekiwały jedynie zamrożenia działalności stowarzyszenia do wyborów. Ta propozycja również została odrzucona.

Morawiecki nie podpisał deklaracji

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nie podpisze dokumentu określanego przez niego jako „lojalka”. Były premier twierdzi, że działalność Rozwoju Plus ma służyć poszerzaniu elektoratu prawicy i odzyskaniu wyborców, którzy w ostatnich latach odsunęli się od PiS.

Wcześniejsze, trwające około trzech godzin spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim nie przyniosło porozumienia. Rzecznik PiS Rafał Bochenek informował, że rozmowa była konstruktywna, ale nie rozstrzygnęła zasadniczego sporu.

Kaczyński uznał teraz, że politycy, którzy odmówili podpisania deklaracji, świadomie wybrali odejście z partii. Nie przesądził jednak, czy wszyscy natychmiast opuszczą również klub parlamentarny PiS ani czy środowisko Morawieckiego zdecyduje się na utworzenie nowego ugrupowania.