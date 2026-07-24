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Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego 24 lipca 2026

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IPN przesłuchał agentkę komunistycznego wywiadu ws. zabójstwa ks. Blachnickiego

Jolanta Lange, wcześniej Gontarczyk, została przesłuchana w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w śledztwie dotyczącym śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Według ustaleń IPN kobieta wraz z mężem Andrzejem Gontarczykiem należała do agentury wywiadu PRL umieszczonej w najbliższym otoczeniu założyciela Ruchu Światło-Życie w RFN.

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Jolanta Lange
Jolanta Lange · fot. Screenshot - YouTube/Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przesłuchanie trwało około dwóch godzin. – Pani Jolanta L. jest i zawsze była świadkiem w tej sprawie i w takim charakterze została przesłuchana. Jej zeznania zostały odebrane – przekazał PAP prokurator Michał Skwara, naczelnik katowickiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. IPN nie ujawnił treści zeznań.

IPN: doszło do zabójstwa przez otrucie

Ks. Franciszek Blachnicki zmarł nagle 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu. Wznowione śledztwo, obejmujące ekshumację oraz badania pobranych próbek, doprowadziło IPN do zakwestionowania wcześniejszej wersji o naturalnej przyczynie śmierci.

– Został otruty. Doszło do zabójstwa – stwierdził prokurator Skwara w rozmowie opublikowanej wcześniej w „Biuletynie IPN”. Śledczy nadal ustalają, kto zlecił i przeprowadził zamach na duchownego.

Z dokumentów IPN wynika, że Jolanta i Andrzej Gontarczykowie byli agentami Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Działając pod pseudonimami „Panna” i „Yon”, mieli inwigilować ks. Blachnickiego oraz rozbijać tworzone przez niego środowisko emigracyjne. Prokurator zastrzega jednak, że sama współpraca z wywiadem PRL nie jest dowodem udziału w zabójstwie. Jolanta Lange nie usłyszała w tej sprawie zarzutów i pozostaje świadkiem.

Według informacji PAP kobieta wcześniej nie stawiała się na wezwania katowickiego IPN, za co nałożono na nią karę porządkową. Najnowsze przesłuchanie jest kolejną próbą odtworzenia wydarzeń poprzedzających śmierć kapłana oraz ustalenia odpowiedzialności funkcjonariuszy i współpracowników komunistycznych służb.

Źródło: mp/PAP, IPN, Fronda.pl

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