W rozmowie z „Super Expressem” marszałek Sejmu przypomniał, że do wyborów pozostało jeszcze półtora roku, a „polityka jest bardzo zmienna”. W ten sposób skomentował topniejące poparcie dla rządu, które według CBOS wynosi obecnie zaledwie 29 proc.

Czarzasty przyznał, że patrzy w przyszłość optymistycznie. Dodał, że wiele rzeczy zapisanych w formie ustaw „zacznie realnie działać i sądzę, że ludzie to odczują”. Wskazywał tu na politykę mieszkaniową czy rentę wdowią. Zdaniem marszałka może to poprawić notowania rządu.

Zwracając uwagę na sytuację w ochronie zdrowia i to, jak duże może mieć przełożenie na wynik wyborów, Czarzasty stwierdził, że „kilka spraw musimy jeszcze poprawić”, a on sam „właściwie nie wychodzi z samochodu” i jeździ po kraju, rozmawiając z ludźmi. Dodał, że wiele osób ma pretensje „o brak realnych rozliczeń”. Na koniec wyraził nadzieję, że przez półtora roku wiele uda się naprawić, a on sam wierzy w zwycięstwo.