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Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego 24 lipca 2026

Sondaż

Większość Polaków poparła tę decyzję prezydenta! Niezwykle ciekawy sondaż

Większość Polaków popiera decyzję prezydenta w kwestii odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. W sondażu przeprowadzonym przez CBOS takie zdanie wyraziło aż 59 proc. badanych.

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Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol Nawrocki · fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu (Flickr), CC BY 4.0

Zdaniem 84 proc. respondentów państwo polskie powinno reagować w przypadku gloryfikowania przez inne państwo postaci historycznych, które odpowiadały za zbrodnie na Polakach. Jeśli chodzi o prawo Ukrainy do posiadania własnych bohaterów historycznych – zdania były podzielone. 44 proc. uczestników badania zgadza się, że Ukraińcy mają takie prawo, nawet jeśli ci zapisali się negatywnie w historii Polski. 42 proc. ma przeciwne zdanie.

Wśród Polaków panuje duża zgodność co do tego, że w sporze z Ukrainą widać polityczne uwarunkowania. 73 proc. respondentów zgadza się, że dla własnych korzyści politycznych niektórzy z polityków podsycają konflikty. Zdaniem 80 proc. badanych korzysta na tym Rosja. Dla 75 proc. jest jasne, że Polska powinna współpracować z Ukrainą przede wszystkim w obliczu zagrożenia ze strony Rosji zamiast skupiać się na tym, co dzieli oba kraje. Zdaniem ponad połowy, bo 52 proc. badanych mamy z Ukrainą więcej wspólnych niż rozbieżnych interesów.

Jeśli chodzi o to, jakie są priorytety w kwestii naszych wspólnych relacji, 61 proc. wskazało na współpracę na rzecz bezpieczeństwa, a tylko 43proc. Wskazało na upamiętnienie w odpowiedni sposób ofiar rzezi wołyńskiej.

W swoim badaniu CBOS wyróżnił trzy grupy respondentów. 46 proc. stanowią „moraliści”, którzy mają bardziej konfrontacyjne stanowisko wobec polityki Kijowa. Wśród nich aż 95 proc. zgadza się z decyzją dot. odebrania prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, a dla 99 proc. jasne jest, żen ie można budować dobrych relacji z Ukrainą bez rozliczenia przeszłości. Pragmatycy stanowią 34 proc. badanych i wśród nich dominuje (70 proc.) podejście, zgodnie z którym decyzja ws. orderu była zła. 96 proc. z tej grupy jest zdania, że Ukraina i Polska muszą współpracować bez względu na historię, ponieważ obecnie największe zagrożenie stanowi Rosja. Najmniejsza grupa to tzw. wycofani – 20 proc. Tu częściej niż w przypadku innych grup widać brak jednoznacznej opinii w kwestiach dotyczących relacji Warszawy z Kijowem. Wśród nich 54 proc. Jest zdania, że decyzja prezydenta Nawrockiego ws. orderu Zełenskiego była słuszna. Sondaż przeprowadzono w dniach 2-12 lipca na próbie 938 dorosłych Polaków.

Źródło: dam/rmf24.pl,PAP

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