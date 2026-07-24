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Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego 24 lipca 2026

Uwaga

Kuźmiuk: Jeszcze w maju rząd Tuska zadłużał nas w tempie 1,5 mld zł, a w czerwcu już prawie 1,8 mld zł dziennie

1. W ostatni poniedziałek ministerstwo finansów podało komunikat dotyczący zadłużenia Skarbu Państwa po w czerwcu 2026 i za pierwsze półrocze tego roku, z którego wynika, że tylko w czerwcu dług ten wzrósł o 53,7 mld zł, co oznacza, że przyrastał, aż o 1,79 mld zł dziennie. Z komunikatu wynika także, że cały dług Skarbu Państwa, który jeszcze na koniec maja wynosił 2.135,6 mld zł, wzrósł do kwoty 2.189,3 mld zł, przy czym dług krajowy wyniósł 1.750,5 mld zł, a zadłużenie w walutach obcych 438,8 mld zł.

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Donald Tusk i Andrzej Domański
Donald Tusk i Andrzej Domański · fot. Gov.pl via Wikipedia, CC BY 3.0 pl

Przy czym trzeba pamiętać ,że zadłużenie Skarbu Państwa jest najwęższą kategorią długu publicznego, szerszą kategorią jest państwowy dług publiczny (PDP), do którego odwołuje się Konstytucja RP wprowadzająca limit tego długu w wysokości nie wyższej niż 60% PKB, a jeszcze szerszą dług instytucji rządowych i samorządowych (EDP), czyli miara unijna, do której z kolei odwołuje się Traktat z Maastricht wprowadzający jego limit w wysokości 60% PKB. O ile jeszcze dług PDP jeszcze nie przekroczył konstytucyjnego limitu 60%, to dług EDP już na koniec 2025 roku zbliżył się do limitu 60% PKB zawartego w Traktacie z Maastricht, a po I kwartale tego roku, wyniósł już 2. 444,3 mld zł się, a więc 61,6% PKB.

2. Przypomnijmy, że właśnie w Sejmie trwają prace nad wykonaniem budżetu za 2025 rok, a z materiałów resortu finansów wynika, że dług instytucji rządowych i samorządowych ,a więc dług mierzony metodą unijną ESA 2010, wzrósł o ponad 322 mld zł, co oznacza, że rósł średnio o 0,9 mld zł dziennie. Przypomnijmy także, że dług publiczny liczony metodą unijną, już w pierwszym roku rządów ekipy Tuska, wyniósł w 2024 roku około 320 mld zł, w 2025 roku już ponad 322 mld zł, a w 2026 roku, według założeń ministra finansów ma przekroczyć 400 mld zł. A więc tylko suma deficytów budżetowych za 3 lata rządów Tuska wyniesie ok 750 mld zł, a długu publicznego zbliży się do astronomicznej sumy 1,05 biliona złotych i to oznacza, że będziemy najszybciej zadłużającym się krajem w Unii Europejskiej. Ostrzega w tej sprawie także Komisja Europejska, która w raporcie opublikowanym w lutym tego roku, podała dane, że jeżeli tempo zadłużania Polski nie spowolni, to w ciągu 10 lat, a więc do roku 2036, dług publiczny przekroczy aż 107% PKB ,co tak naprawdę oznaczałoby realizację wariantu greckiego, który przyniósł dramatyczne skutki dla społeczeństwa i gospodarki tego kraju.

3. Mimo coraz szybszego tempa zadłużania naszego kraju, rządowi Tuska brakuje pieniędzy w zasadzie na wszystko, stąd wręcz dramatyczne starania ministra finansów Andrzeja Domańskiego, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne w tym unijne i przy ich pomocy, choćby przejściowo poprawiać płynność budżet państwa. Stąd między innymi, co ujawnił ostatnio prezes NIK, wykorzystywanie środków z KPO na poprawienie płynności budżetu ( w 2024 roku aż 90% środków z KPO zostało przeznaczenie na poprawienie płynności budżetu ,a zaledwie 10% na realizacje inwestycji zapisanych w tym programie, a chodziło o kwotę ponad 90 mld zł), a teraz jest wykorzystana w taki sam sposób zaliczka z programu SAFE. Ministrowie Kosiniak -Kamysz i Domański, mimo weta prezydenta, podpisali umowę tej pożyczki na początku maja, co oznacza, KE przekazało zaliczkę w wysokości 15% całości jej kwoty, czyli około 6,5 mld euro , a więc ponad 28 mld zł. Z tych środków tylko symboliczne kwoty zostały przekazane do firm produkujących uzbrojenie, czym chwali się resort obrony , a zdecydowana większość będzie wykorzystywane do zapewnienia płynności budżetu tak długo jak się tylko da ,a wynoszący ponad 108 mld zł deficyt budżetowy, zaledwie za 5 miesięcy tego roku, jest dobitnym tego potwierdzeniem.

4. Przypomnijmy także, że 15 lipca ukazał się komunikat ministerstwa finansów o wykonaniu budżetu po I półroczu 2026 roku, informujący o wynoszącym już blisko 124 mld zł deficycie i to w sytuacji kiedy wydatki są wykonane tylko w 43,8% tych planowanych, a więc są aż o ponad 6 pp niższe od upływu czasu. A więc gdyby zostały w pełni zrealizowane, to deficyt byłyby o ponad 46 mld zł wyższy i sięgnąłby 170 mld zł, jest dobitnym potwierdzeniem że premier Tusk i jego minister finansów Andrzej Domański, nie panują nad finansami publicznymi. Nie jest to wprawdzie zaskoczenie, to już przecież trzeci budżet koalicji 13 grudnia, realizowany w podobny sposób, gigantyczne deficyty budżetowe, dochody budżetowe zdecydowanie niższe od tych zaplanowanych ( w I półroczu 2026 roku te podatkowe, są niże o blisko 40 mld zł od tych planowanych) i brak pieniędzy w zasadzie na wszystko. Ten brak środków budżetowych na wszystkie dziedziny finansowane z budżetu, widać było już w pierwszym roku rządów Tuska, ale to co dzieje w trzecim roku tych rządów, wygląda zupełnie dramatycznie, co szczególnie widać w finansowaniu ochrony zdrowia.

5. Należy także przypomnieć, że w roku 2024 w budżecie zabrakło aż 56 mld zł dochodów budżetowych o tyle mniejsze było ich wykonanie w stosunku do wielkości planowanych, w 2025 zabrakło blisko 42 mld zł w tym, aż ok 28 mld zł z podatku VAT, ok. 5,6 mld zł z akcyzy, ok. 7 mld zł z CIT i ok. 3 mld zł z PIT i to w sytuacji kiedy mamy przyzwoity poziom wzrostu gospodarczego 3,2% PKB w 2024 i 3,6% PKB w 2025 roku. To jest podstawowy problem rządów Donalda Tuska i jego głównego „fachowca” od finansów publicznych ministra Domańskiego, nie pilnowanie zasadniczych strumieni dochodów budżetowych, czyli mówiąc wprost polityczne przyzwolenie na nie płacenie podatków, albo płacenie ich w niepełnej wysokości przez wybranych podatników, związanych z rządzącą ekipą.

Źródło: Zbigniew Kuźmiuk/salon24.pl

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