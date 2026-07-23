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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Czy PiS utrzyma jedność? Kaczyński wygłosi specjalne oświadczenie

Jutro o godzinie 12:00 prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi specjalne oświadczenie. To pokłosie dzisiejszych bezskutecznych negocjacji z Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj także upływa termin ultimatum dla członków założonego przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus.

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Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr
Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek o godz. 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie wygłosi oświadczenie.

Napięcie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości sięga w ostatnich dniach zenitu. Dzisiaj miało miejsce spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, które miało doprowadzić do rozwiązania sporu wokół powołanego przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rozmowy nie odniosły pożądanego rezultatu, a obydwaj politycy rozstali się, nie doprowadziwszy wcześniej do rozwiązania problemu. 

Jak podał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, w trakcie spotkania prezes partii Jarosław Kaczyński miał wyjść z szeregiem propozycji w stronę byłego premiera. Prezes PiS „złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia »Rozwój Plus« do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem”. 

Źródło: fronda.pl

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