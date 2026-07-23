Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek o godz. 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie wygłosi oświadczenie.

🎙️ Zapraszamy na oświadczenie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego @OficjalnyJK.

🗓️ Jutro (24.07) o godz. 12:00

📍 W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, ul. Nowogrodzka 84/86 w Warszawie. pic.twitter.com/7cJVm1pD1m — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 23, 2026

Napięcie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości sięga w ostatnich dniach zenitu. Dzisiaj miało miejsce spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, które miało doprowadzić do rozwiązania sporu wokół powołanego przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rozmowy nie odniosły pożądanego rezultatu, a obydwaj politycy rozstali się, nie doprowadziwszy wcześniej do rozwiązania problemu.

Jak podał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, w trakcie spotkania prezes partii Jarosław Kaczyński miał wyjść z szeregiem propozycji w stronę byłego premiera. Prezes PiS „złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia »Rozwój Plus« do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem”.