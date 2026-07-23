Jak podał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, w trakcie spotkania prezes partii Jarosław Kaczyński miał wyjść z szeregiem propozycji w stronę byłego premiera. Prezes PiS „złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia »Rozwój Plus« do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem”.

Jak dodał Bochenek, „ta propozycja nie uzyskała akceptacji”. Rzecznik PiS poinformował również, że „rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Mateusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii”.

„Tylko PiS w jedności, z ambitnym programem i konkretnymi prorozwojowymi projektami może odsunąć Tuska od władzy” – dodał.

Bochenek poinformował również, że „pan prezes Jarosław Kaczyński – jak każdy członek PiS dobrze życzący Polsce – podpisał oświadczenie o przynależności do partii”. Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że władze PiS zażądały od swoich członków podpisania oświadczeń o braku przynależności do jakichkolwiek innych ugrupowań bądź stowarzyszeń.

Z kolei przed dzisiejszym rokowaniami na Nowogrodzkiej w mediach pojawiło się całe mnóstwo doniesień. W pierwszej kolejności dziennikarz Robert Mazurek informował, że w Prawie i Sprawiedliwości zatwierdzona została decyzja o tym, że Przemysława Czarnka na stanowisku kandydata na premiera ma zastąpić Zbigniew Bogucki – obecny szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.

Zgodę na taką zmianę miał wyrazić osobiście Nawrocki. Tymczasem jednak informację tę zdementowali zarówno Czarnek, jak i sam Bogucki. Zatem jeśli decyzja w tej sprawie rzeczywiście zapadła to poznamy ją później. Prawdopodobny jest również scenariusz, w którym Mazurek po prostu rozminął się z prawdą, podając do wiadomości publicznej niepotwierdzone informacje. Póki co wszystko w PiS zostaje bez zmian: Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zostało rozwiązane, Morawiecki i jego ludzie nadal są członkami partii, zaś Czarnek nadal jest kandydatem na premiera.