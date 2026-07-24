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Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego 24 lipca 2026

Rosja

Kreml tworzy pretekst do ataku na kraje bałtyckie? „Obrona Rosjan” wraca do arsenału

Jak podają media, Moskwa ponownie sięga po narrację o rzekomym prześladowaniu rosyjskojęzycznej ludności w krajach sąsiednich. Rosyjskie i białoruskie ministerstwa spraw zagranicznych opublikowały wspólny raport, w którym oskarżają Litwę, Łotwę i Estonię między innymi o „rusofobię” oraz tolerowanie „nazizmu”.

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Władimir Putin
Władimir Putin · fot. via Pixabay.com

Kreml zapowiedział również skierowanie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości sprawy dotyczącej domniemanej dyskryminacji rosyjskich mniejszości. Państwa bałtyckie uznały te działania za element zorganizowanej kampanii dezinformacyjnej.

– Estonia jest demokratycznym państwem prawa, które przestrzega prawa międzynarodowego i konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych. Wszelkie twierdzenia przeciwne są niczym innym jak bezpodstawną rosyjską propagandą – oświadczył estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna. Tallinn wezwał rosyjskiego dyplomatę i zażądał zaprzestania rozpowszechniania fałszywych oskarżeń oraz gróźb wobec państw bałtyckich.

Najpierw propaganda, potem prowokacja?

Litewski wywiad ostrzega, że oskarżenia o prześladowanie Rosjan nie są przypadkowym elementem sporu dyplomatycznego. W opublikowanej w 2026 roku ocenie zagrożeń wskazano, że rosyjskie MSZ wykorzystuje organizacje międzynarodowe, raporty i kanały dyplomatyczne do wywierania presji na Litwę, Łotwę i Estonię. Według litewskich służb powtarzanie zarzutów dotyczących „rusofobii” i „nazizmu” może służyć uzasadnianiu agresywnej polityki zagranicznej Moskwy.

Niepokój zwiększa ponadto rosyjska ustawa nr 149-FZ, podpisana przez Władimira Putina 25 maja i obowiązująca od 5 czerwca 2026 roku. Przepisy pozwalają prezydentowi Rosji użyć sił zbrojnych do „ochrony” rosyjskich obywateli zatrzymanych lub ściganych na podstawie orzeczeń określonych zagranicznych i międzynarodowych sądów. Ustawa ta nie mówi wprost o interwencji w obronie całych rosyjskojęzycznych społeczności, ale tworzy kolejną szeroką podstawę prawną, którą Kreml może interpretować zgodnie z własnymi interesami.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda przyznał, że służby posiadają informacje o możliwości rosyjskich działań wymierzonych w infrastrukturę energetyczną i transportową państw bałtyckich lub Polski.

– Nie mogę zaprzeczyć, że posiadamy takie informacje i że dotyczą one ograniczonych operacji kinetycznych, których prawdopodobnym celem byłaby infrastruktura krytyczna – powiedział Nausėda litewskiej agencji BNS. Nie wskazał jednak ani miejsca, ani terminu ewentualnej prowokacji.

Kreml odrzucił te ostrzeżenia. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow nazwał je „kolejną porcją straszaków”, które – według niego – mają przygotować społeczeństwa do dalszej militaryzacji i rozbudowy infrastruktury NATO nad Bałtykiem.

Źródło: mp/Rossijska Gazieta, Associated Press, Euronews, The Kyiv Independen, Fronda.pl

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