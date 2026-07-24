Kreml tworzy pretekst do ataku na kraje bałtyckie? „Obrona Rosjan” wraca do arsenału

Kreml zapowiedział również skierowanie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości sprawy dotyczącej domniemanej dyskryminacji rosyjskich mniejszości. Państwa bałtyckie uznały te działania za element zorganizowanej kampanii dezinformacyjnej.

– Estonia jest demokratycznym państwem prawa, które przestrzega prawa międzynarodowego i konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych. Wszelkie twierdzenia przeciwne są niczym innym jak bezpodstawną rosyjską propagandą – oświadczył estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna. Tallinn wezwał rosyjskiego dyplomatę i zażądał zaprzestania rozpowszechniania fałszywych oskarżeń oraz gróźb wobec państw bałtyckich.

Najpierw propaganda, potem prowokacja?

Litewski wywiad ostrzega, że oskarżenia o prześladowanie Rosjan nie są przypadkowym elementem sporu dyplomatycznego. W opublikowanej w 2026 roku ocenie zagrożeń wskazano, że rosyjskie MSZ wykorzystuje organizacje międzynarodowe, raporty i kanały dyplomatyczne do wywierania presji na Litwę, Łotwę i Estonię. Według litewskich służb powtarzanie zarzutów dotyczących „rusofobii” i „nazizmu” może służyć uzasadnianiu agresywnej polityki zagranicznej Moskwy.

Niepokój zwiększa ponadto rosyjska ustawa nr 149-FZ, podpisana przez Władimira Putina 25 maja i obowiązująca od 5 czerwca 2026 roku. Przepisy pozwalają prezydentowi Rosji użyć sił zbrojnych do „ochrony” rosyjskich obywateli zatrzymanych lub ściganych na podstawie orzeczeń określonych zagranicznych i międzynarodowych sądów. Ustawa ta nie mówi wprost o interwencji w obronie całych rosyjskojęzycznych społeczności, ale tworzy kolejną szeroką podstawę prawną, którą Kreml może interpretować zgodnie z własnymi interesami.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda przyznał, że służby posiadają informacje o możliwości rosyjskich działań wymierzonych w infrastrukturę energetyczną i transportową państw bałtyckich lub Polski.

– Nie mogę zaprzeczyć, że posiadamy takie informacje i że dotyczą one ograniczonych operacji kinetycznych, których prawdopodobnym celem byłaby infrastruktura krytyczna – powiedział Nausėda litewskiej agencji BNS. Nie wskazał jednak ani miejsca, ani terminu ewentualnej prowokacji.

Kreml odrzucił te ostrzeżenia. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow nazwał je „kolejną porcją straszaków”, które – według niego – mają przygotować społeczeństwa do dalszej militaryzacji i rozbudowy infrastruktury NATO nad Bałtykiem.