Dzień: piątek, 24 lipca 2026 Imieniny: Kingi, Krystyny, Borysa Liturgia: Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego 24 lipca 2026

Polityka

Ziemkiewicz skreśla Morawieckiego jako lidera: „Nie będzie dwóch PiS-ów”

Rafał Ziemkiewicz nie przewiduje powstania dwóch równorzędnych ugrupowań wyrastających z Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem ocenił, że środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego może pozostać jedynie mniejszym odłamem dotychczasowej partii.

1 min czytania
Rafał Ziemkiewicz
Rafał Ziemkiewicz · fot. Screenshot - YouTube/Otwarta Konserwa

– Myślę, że nie będzie dwóch PiS-ów. Grupa Morawieckiego to raczej będzie odpryskowa grupa – stwierdził publicysta w programie opublikowanym na kanale Otwarta Konserwa. Według Ziemkiewicza były premier kojarzy się przede wszystkim ze sprawnym technokratą i politykiem dobrze poruszającym się w świecie gospodarki, lecz nie z przywódcą zdolnym emocjonalnie porwać wyborców.

 „To nie jest lider”. Ziemkiewicz wskazuje na Nawrockiego

Krzysztof Ziemiec przypomniał, że za czasów Morawieckiego realizowano wielkie inwestycje infrastrukturalne i strategiczne. Ziemkiewicz odpowiedział jednak, że umiejętność zarządzania państwem i zdolność wygrywania politycznej walki o masowe poparcie nie są tym samym.

Publicysta przywołał przykład Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybitnego organizatora polskiej gospodarki w okresie międzywojennym. Jego zdaniem nawet ogromne zasługi modernizacyjne nie muszą oznaczać predyspozycji do roli charyzmatycznego lidera.

– To nie jest lider. To nie jest człowiek, który mnie dokądś prowadzi, który mi serce rozgrzeje – powiedział Ziemkiewicz o Morawieckim. Wskazał przy tym, że taką zdolność mieli w różnych okresach Lech Wałęsa, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Obecnie podobny potencjał dostrzega w prezydencie Karolu Nawrockim.

Źródło: mp/YouTube/Otwarta Konserwa, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej