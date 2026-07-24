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Sobota XVI tygodnia okresu zwykłego 25 lipca 2026

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Kaczyński: Morawiecki proponował podział PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński był dzisiaj wieczorem gościem telewizji wpolsce24, a temat jego rozmowy był rozłam PiS spowodowany wykluczeniem z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego.

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Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr
Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

„Przyjęcie tego do wiadomości nastąpi najprawdopodobniej w następny wtorek, tu musi zadziałać konwent polityczny. Pan premier zrezygnował” – powiedział Kaczyński. Dodał, że niepodpisanie deklaracji o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną jest równoznaczne z wystąpieniem z partii. Jego zdaniem ludzie Mateusza Morawieckiego mieli tego świadomość. 

„Mateusz Morawiecki rozmawiał ze mną wcześniej. Z takich ważnych rozmów, były trzy, gdzie proponował podział. To, co w tej chwili mówi, trochę mnie dziwi. [...] Mówił to w cztery oczy, ale mówił to także później, byli świadkowie” – mówił Kaczyński. 

Prezes PiS potwierdził, że Morawiecki mówił o podziale Prawa i Sprawiedliwości na dwa ugrupowania. 

„Tak, to było zarówno w cztery oczy, ale w ostatniej rozmowie byli też świadkowie. Uczestniczył w tej rozmowie pan prof. Czarnek, mój brat cioteczny, jego żona. Krótko mówiąc, byli świadkowie” – potwierdził Kaczyński. 

Odmówił jednak udzielenia dalszego komentarza na ten temat. „Natomiast, panie redaktorze, proszę mnie zwolnić z obowiązku mówienia o przebiegu tych rozmów, bo ja też jestem najdalszy od tego, by budować jakąś trwałą niechęć” – powiedział.

Podkreślił, że celem PiS nie jest doprowadzenie do sytuacji, w której między partią, a Mateuszem Morawieckim i jego ludźmi powstanie „szaniec nie do przeskoczenia”. 

„My przede wszystkim chcemy obalić w wyborach rząd Tuska” – zaznaczył. Dodał jednak, że rozłam w PiS to bardzo zła informacja z perspektywy odsunięcia Tuska od władzy. 

Źródło: fronda.pl

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