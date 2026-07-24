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Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego 24 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Terlecki po latach opuszcza PiS. „To nie Kaczyński prowadzi partię do klęski”

Ryszard Terlecki, jeden z najbliższych i najbardziej sprawdzonych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, po latach opuszcza Prawo i Sprawiedliwość. Polityk napisał, co uważa na temat prezesa PiS oraz aktualnej sytuacji w partii.

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Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr
Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Terlecki związany był z PiS od ponad 20 lat. W przeszłości był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz wicemarszałkiem Sejmu z nadania partii.

Znany był również jako jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego. 

Teraz jeden Terlecki zdecydował się stanąć po stronie Mateusza Morawieckiego w sporze dotyczącym powołanego przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus. 

Terlecki wysunął mocne oskarżenie pod adresem części polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jednoznacznie stanął jednak w obronie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. 

„Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo” – ocenił Terlecki. 

Źródło: fronda.pl

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