Terlecki związany był z PiS od ponad 20 lat. W przeszłości był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz wicemarszałkiem Sejmu z nadania partii.

Znany był również jako jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Teraz jeden Terlecki zdecydował się stanąć po stronie Mateusza Morawieckiego w sporze dotyczącym powołanego przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Terlecki wysunął mocne oskarżenie pod adresem części polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jednoznacznie stanął jednak w obronie prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

„Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo” – ocenił Terlecki.