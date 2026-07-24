Jarosław Kaczyński ogłosił dzisiaj, że ponad 30 posłów opuściło Prawo i Sprawiedliwość po tym, jak politycy ci odmówili podpisania deklaracji dotyczącej nieuczestniczenia w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną.

Termin na złożenie takiego oświadczenia upłynął wczoraj o północy. Brak złożenia takiej deklaracji (którą wielu nazywało „lojalką”) miał skutkować wykluczenie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości.

„We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i wszyscy wiedzieli, jakie będą skutki niepodpisania. Taką decyzję podjęli” – stwierdził prezes PiS.

Kaczyński dodał, że w PiS nie chciano rozstawać się z Morawieckim i jego ludźmi w „negatywnych emocjach”. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus nie mogła być jednak tolerowana przez Prawo i Sprawiedliwość.

„Nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż jako na czynnik podziału naszej partii. Na to zgody być nie mogło” – ocenił Kaczyński.

Nieoficjalną listę posłów, którzy opuścili szeregi PiS, opublikował portal interia.pl.

Są to: Mateusz Morawiecki, Mirosława Stachowiak-Różecka, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Olga Semeniuk-Patkowska, Fryderyk Kapinos, Grzegorz Lorek, Krzysztof Kubów, Łukasz Schreiber, Ryszard Bartosik, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita, Zbigniew Chmielowiec, Paweł Rychlik, Andrzej Gut-Mostowy, Marzena Machałek, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Robert Gontarz, Krzysztof Lipiec, Sylwester Tułajew, Ryszard Terlecki, Wiesław Krajewski, Grzegorz Macko, Sławomir Skwarek, Wojciech Zubowski, Marcin Gwóźdź, Monika Pawłowska, Anna Baluch, Andrzej Kryj, Maria Koc, Włodzimierz Tomaszewski, Anna Cicholska, Elżbieta Duda oraz Michał Cieślak.

W stowarzyszeniu Rozwój Plus działają również europosłowie: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda. Do organizacji należy także Krzysztof Szczucki – poseł, który pozostaje zawieszony w PiS.