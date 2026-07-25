Gospodarz Białego Domu jednoznacznie zasugerował, że jakakolwiek próba włączenia się tych mocarstw w konflikt z Iranem spotka się z natychmiastową reakcją Washingtonu.

Twarde obietnice i jasny sygnał dla Pekinu oraz Moskwy

W swoim wpisie Donald Trump odwołał się do wcześniejszych ustaleń z zagranicznymi liderami. Zapewnił, że Pekin zobowiązał się do pełnego wstrzymania dostaw broni dla reżimu ajatollahów.

„Prezydent Xi, podczas naszego niedawnego spotkania w Pekinie, powiedział mi, że pod żadnym pozorem nie przekaże ani nie sprzeda broni Islamskiej Republice Iranu – a oświadczenie to dotyczyło również chińskich firm. Biorąc pod uwagę nasze relacje, wierzę mu na słowo” — poinformował Donald Trump na Truth Social, powołując się również na doniesienia stacji Newsmax.

Amerykański przywódca dodał, że analogiczne zapewnienie złożył mu Władimir Putin. Trump nawiązał przy tym do kwestii wojny w Europie Wschodniej, zaznaczając, że Moskwa rozumie specyfikę dostaw amerykańskiego sprzętu. USA sprzedają bowiem broń wyłącznie członkom NATO po pełnej cenie, nie mając bezpośredniego wpływu na jej późniejszą dystrybucję na Ukrainę. Prezydent USA podsumował, że ewentualne złamanie obietnic przez Chiny lub Rosję i dołączenie do sporu byłoby dla nich „bardzo złe” i absolutnie niezgodne z ich interesem.

Eksperci prognozują nagłą eskalację konfliktu

Ostre słowa amerykańskiego prezydenta wywołały natychmiastowe reakcje wśród analityków do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Wpis Trumpa nie pozostawia wątpliwości co do dążeń Waszyngtonu do całkowitego odizolowania Iranu na arenie międzynarodowej.

„Trump w zasadzie ostrzega Xi i Putina, aby pozostali z boku. To mocny sygnał, że wkrótce nastąpi poważna eskalacja” — ocenił w serwisie X Robert Pape, profesor nauk politycznych z Uniwersytetu Chicagowskiego i czołowy ekspert ds. militarnych.

Zdaniem Pape'a, amerykańska administracja może zdecydować się na zdecydowane zaostrzenie działań zbrojnych. Głównym celem operacji miałoby być odblokowanie i zabezpieczenie kluczowej dla światowej gospodarki Cieśniny Ormuz.