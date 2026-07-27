Pojawił się pierwszy sondaż dla posłów Morawieckiego

Badanych zapytano o preferencje w dwóch wariantach. Bez osobnego ugrupowania Morawieckiego prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,4 proc. PiS uzyskuje 21,5 proc., Konfederacja 14,5 proc., a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 12 proc. Do Sejmu dostałaby się również Lewica z poparciem 7,2 proc.

Po przeliczeniu głosów według modelu prof. Jarosława Flisa KO otrzymałaby 175 mandatów, PiS – 123, Konfederacja – 76, ugrupowanie Brauna – 59, a Lewica – 27. Autorzy badania zastrzegają, że typowy błąd takiej prognozy wynosi od trzech do pięciu mandatów.

PiS traci 35 mandatów, Morawiecki wchodzi do Sejmu

Drugi wariant zakładał start hipotetycznego ugrupowania byłego premiera pod nazwą „Rozwój + Wy”. Nie jest to oficjalnie potwierdzona nazwa partii – Morawiecki deklarował wcześniej, że jego środowisko nie podjęło jeszcze decyzji o utworzeniu nowego ugrupowania.

W takim układzie KO nadal zajmuje pierwsze miejsce, uzyskując 28,5 proc. i 174 mandaty. PiS spada jednak do 15,9 proc., co oznaczałoby tylko 88 posłów – aż o 35 mniej niż w wariancie bez konkurencji ze strony Morawieckiego.

Konfederacja otrzymuje 13,5 proc. i 71 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 12,3 proc. i 63 miejsca w Sejmie. Lewica z wynikiem 7,8 proc. mogłaby liczyć na 33 posłów. Ugrupowanie Morawieckiego zdobyłoby natomiast 7,5 proc. głosów i 31 mandatów.

– Pojawienie się tej siły działa jak granat wrzucony w szeregi tradycyjnej prawicy – oceniła Wirtualna Polska, wskazując, że nowa formacja odbierałaby głosy przede wszystkim PiS, podczas gdy wynik KO pozostałby niemal niezmieniony.

W obu wariantach poniżej progu wyborczego znalazły się PSL, Partia Razem i Polska 2050. Odsetek niezdecydowanych w scenariuszu uwzględniającym ugrupowanie Morawieckiego wyniósł 8,7 proc.

Sondaż przeprowadzono 24 i 25 lipca 2026 roku metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca pełnoletnich Polaków. Badanie nie przesądza, że Morawiecki zdecyduje się na stworzenie partii, ale pokazuje, że dysponuje własnym elektoratem wystarczającym do przekroczenia progu i poważnego osłabienia dotychczasowej pozycji PiS.