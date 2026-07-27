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Poniedziałek XVII tygodnia okresu zwykłego 27 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

„Nawet papież z Dalaj Lamą nie pomogą”. Mocny wpis Brudzińskiego

„Dzisiaj wszyscy na prawicy powinniśmy sobie wziąć do serca słowa z pierwszego czytania i prosić tak jak Salomon o mądrość” – apeluje Joachim Brudziński, odnosząc się do sytuacji, jaka ma miejsce w Prawie i Sprawiedliwości.

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Joachim Brudziński
Joachim Brudziński · fot. Andrzej Bugajski via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Europoseł PiS we wpisie na x.com zaznacza:

„Zamiast gorszyć wyborców takim jazgotem (ku uciesze Tuska) jaki można od kilku dni dostrzec na profilach społecznościowych i w programach TV , niektórzy z nas nie tylko powinni wziąć łyk zimnej wody, o co apelował Prezes Jarosław Kaczyński”.

Polityk dodaje, że zamiast tego niektórzy powinni:

„[…] raczej wsadzić głowy do wiadra z zimną wodą, zanim będzie za późno i wykopiemy takie rowy ,że nawet Papież z Dalaj Lamą nie pomogą”.

Źródło: dam/x.com

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