Europoseł PiS we wpisie na x.com zaznacza:
„Zamiast gorszyć wyborców takim jazgotem (ku uciesze Tuska) jaki można od kilku dni dostrzec na profilach społecznościowych i w programach TV , niektórzy z nas nie tylko powinni wziąć łyk zimnej wody, o co apelował Prezes Jarosław Kaczyński”.
Polityk dodaje, że zamiast tego niektórzy powinni:
„[…] raczej wsadzić głowy do wiadra z zimną wodą, zanim będzie za późno i wykopiemy takie rowy ,że nawet Papież z Dalaj Lamą nie pomogą”.
Dzisiaj wszyscy na prawicy powinniśmy sobie wziąć do serca słowa z pierwszego czytania i prosić tak jak Salomon o mądrość. Zamiast gorszyć wyborców takim jazgotem (ku uciesze Tuska) jaki można od kilku dni dostrzec na profilach społecznościowych i w programach TV , niektórzy z…
— Joachim Brudziński 🇵🇱 (@jbrudzinski) July 26, 2026
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