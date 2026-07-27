Europoseł PiS we wpisie na x.com zaznacza:

„Zamiast gorszyć wyborców takim jazgotem (ku uciesze Tuska) jaki można od kilku dni dostrzec na profilach społecznościowych i w programach TV , niektórzy z nas nie tylko powinni wziąć łyk zimnej wody, o co apelował Prezes Jarosław Kaczyński”.

Polityk dodaje, że zamiast tego niektórzy powinni:

„[…] raczej wsadzić głowy do wiadra z zimną wodą, zanim będzie za późno i wykopiemy takie rowy ,że nawet Papież z Dalaj Lamą nie pomogą”.