Jednym z posłów, którzy opuścili Prawo i Sprawiedliwość jest Ryszard Terlecki. Polityk ten, znany z bycia wieloletnim bardzo bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, opuścił PiS po ponad 20 latach członkostwa w tym ugrupowaniu.

Sam Terlecki wypowiedział się przy tej okazji w samych superlatywach o Jarosławie Kaczyńskim, nazywając go najwybitniejszym politykiem ostatnich lat. Podkreślił jednak, że PiS ku klęsce prowadzą tzw. „maślarze” – stronnictwo wewnątrzpartyjne ostro sprzeciwiające się Mateuszowi Morawieckiemu i jego inicjatywom. Do maślarzy należą między innymi Jacek Sasin, Patryk Jaki i spora część polityków młodszego pokolenia.

Do burzliwej wymiany zdań na platformie X doszło między Pawłem Jabłońskim, związanym z Mateuszem Morawieckim, a młodszym reprezentantem „maślarzy” Michałem Wosiem. W sprawie musiał interweniować sam Morawiecki.

Kłótnię rozpoczął Woś, zamieszczając na X wpis o treści: „Młodzi. Wykształceni z wielkich miast. Odmłodzona prawica Mateusza Morawieckiego”. Do wpisu dołączył zdjęcie Ryszarda Terleckiego. Wpis następnie usunął, określając go mianem „nieeleganckiego”. Woś nie musiał jednak długo czekać na reakcję Jabłońskiego.

„Broniłem tu dopiero co przedwczoraj Michała Wosia przed represjami prokuratury Żurka. Broniłem go też wielokrotnie wcześniej – gdy stawiano mu absurdalne zarzuty ws. Pegasusa, albo gdy prokuratura robiła pokazówkę żeby zająć jego majątek. I cały czas to podtrzymuję: polityczne represje wobec posłów opozycji trzeba piętnować” – napisał na X Jabłoński.

„Chłopak ledwo ponad 30 lat, z niewielkim wciąż dorobkiem politycznym – i ma czelność wyśmiewać się z WIEKU Ryszarda Terleckiego, jednego z najbardziej zasłużonych dla PiS polityków, represjonowanego przez komunę, wielkiego polskiego patriotę” – kontynuował.

„A gnojek robi to tylko dlatego, że jego banda z Solidarnej/Suwerennej Polski teraz ten PiS przejęła – a Ryszard Terlecki się na to nie chciał zgodzić – i został z partii wypchnięty” – dodał.

No przepraszam bardzo ale są granice!



Broniłem tu dopiero co przedwczoraj @MWosPL przed represjami prokuratury Żurka. Broniłem go też wielokrotnie wcześniej – gdy stawiano mu absurdalne zarzuty ws. Pegasusa, albo gdy prokuratura robiła pokazówkę żeby zająć jego majątek. I cały… pic.twitter.com/DLA0Wrawji — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) July 25, 2026

„Wyciągasz screen wpisu, który po krótkim czasie był usunięty na moje polecenie już wczoraj przez admina na FB i który dzisiaj na X już nazwałem nieeleganckim” – odpowiedział Jabłońskiemu Woś.

„I robisz to tylko po to, żeby mnie obrażać” – dodał. Napisał także, że Jabłoński „nie trzyma ciśnienia”.

Wyciągasz screen wpisu, który po krótkim czasie był usunięty na moje polecenie już wczoraj przez admina na FB i który dzisiaj na X już nazwałem nieeleganckim.



I robisz to tylko po to, żeby mnie obrażać.



Wiele rzeczy się zmieniło, poza jednym: wciąż Pawle nie trzymasz ciśnienia. — 🇵🇱Michał Woś (@MWosPL) July 25, 2026

Emocje rozgrzały się do tego stopnia, że obydwu polityków uspokoić próbował Morawiecki.

„Apeluję o opamiętanie. Obrażanie, pogarda i brak szacunku to polityczne dno. Prawica nie wygra wyborów wojną we własnych szeregach. Wygra je tylko wiarygodnością, skutecznością i programem” – napisał na X były premier.