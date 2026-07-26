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XVII Niedziela zwykła 26 lipca 2026

Niemcy

Zamach w Berlinie. Policja szuka 21-letniego islamisty

W trakcie odbywającej się w Berlinie Parady Równości mężczyzna wjechał samochodem w tłum osób, a następnie uderzył w drzewo. Policja niemiecka poszukuje mężczyzny. Śledczy podejrzewają, że był to celowy zamach, a za jego realizację odpowiedzialny jest 21-letni islamista. Ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.

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Poszukiwany przez niemiecką policję Abdul B. Fot. Polizei Berlin
Poszukiwany przez niemiecką policję Abdul B. Fot. Polizei Berlin

Poszukiwany to 21-letni Abdul B., notowany już przez policję i podejrzany o powiązania z islamistami. Śledczy opublikowali list gończy ze zdjęciem podejrzanego i ostrzegają przed nawiązywaniem kontaktu z Abdulem B. Jest on prawdopodobnie uzbrojony i niebezpieczny.

Według mediów niemieckich, Abdul B. ma rodzinę w Berlinie. W maju tego roku został zwolniony z aresztu dla nieletnich. Policja apeluje do świadków zdarzenia o przesyłanie na portal be.hinweisportal.de zdjęć i nagrań mogących pomóc w śledztwie. 

W trakcie ataku na paradę równości rannych zostało 17 osób. Jedna kobieta nie żyje, trzy osoby walczą o życie, zaś osiem jest ciężko rannych. 

Do zdarzenia doszło krótko przed godziną 22:00. Niedaleko Bramy Brandenburskiej kierowca białej furgonetki wjechał w tłum ludzi, po czym uderzył w drzewo. Potem opuścił pojazd i oddalił się w nieznanym kierunku. Paradę przerwano.

Jak poinformowała berlińska policja, był to prywatny samochód. Pojazd nie pochodził z wypożyczalni. 

„Co za straszny czyn w Berlinie. Setki tysięcy ludzi z całego świata świętowały pokojowo podczas Christopher Street Day. Chcieli, abyśmy traktowali się nawzajem z życzliwością i tolerancją.
To atak na nasze społeczeństwo” – napisał na temat domniemanego zamachu kanclerz Friedrich Merz. 

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