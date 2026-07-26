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XVII Niedziela zwykła 26 lipca 2026

Ukraina

Rosja bombarduje Ukrainę. Kijów w ogniu

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła kolejny atak na ukraińską stolicę. Zniszczenia są znaczne.

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Pożar w Kijowie po jednym z wcześniejszych rosyjskich ataków.
Pożar w Kijowie po jednym z wcześniejszych rosyjskich ataków. · fot. Fot. dsns_telegram

Głównym celem rosyjskiego ataku był Kijów, który zaatakowany został między innymi rakietami balistycznymi. 

W kilku dzielnicach miasta wybuchły pożary. Trafione zostały budynki mieszkalne, magazyny oraz zaparkowane na ulicach samochody. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że skutki ostrzału odnotowano co najmniej w trzech dzielnicach: desniańskiej, szewczenkowskiej i sołomiańskiej.

W dzielnicy szewczenkowskiej trafiony został między innymi 18-piętrowy blok mieszkalny. W wyniku uderzenia pociskiem wybuchł pożar na siódmym i ósmym piętrze budynku. 

Ogniem zajął się także opuszczony czterokondygnacyjny budynek. Z kolei w dzielnicy desniańskiej spłonął magazyn, dziesięć samochodów osobowych i ciężarówka. W dzielnicy sołomiańskiej zniszczony został niezamieszkały budynek. 

Według wstępnych informacji ukraińskich służb nie było ofiar śmiertelnych. Niektóre media ukraińskie wskazały, że poza pociskami balistycznymi, Rosja zaatakowała Ukrainę także rakietami RM-48U. Uzbrojenie to zostało jakiś czas temu wycofane, teraz jednak ponownie jest użytkowane. 

Zaatakowane zostało ponadto również miasto Wysznewe w obwodzie kijowskim oraz Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie doszło do pożaru w centrum handlowym.

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