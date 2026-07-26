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XVII Niedziela zwykła 26 lipca 2026

Polityka

Sondaż: wyborcy KO nie chcą już Tuska jako premiera

Jak wskazują wyniki najnowszego sondażu, wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie chcą już Donalda Tuska w roli premiera. Chętniej na tym stanowisku chętniej widzieliby innego polityka.

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. Fot. FinnishGovernment - Eastern Flank Summit 16 December 2025 via Wikipedia, CC BY 4.0

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Rzeczpospolitej, gdyby Koalicja Obywatelska utrzymała władzę po 2027 roku, Polacy chętniej na stanowisku premiera widzieliby Radosława Sikorskiego. 

25,2 proc. uczestników badania wskazało na kandydaturę Sikorskiego. Tuska z kolei w roli premiera w dalszym ciągu widziałoby 17,1 proc. ankietowanych. 

Tym niemniej, największe grupy uczestników badania to ci, których zdaniem obydwaj politycy równie dobrze sprawdziliby się w roli premiera oraz ci, którzy w tej sprawie nie mają zdania.

Tych pierwszych jest aż 32,6 proc. Tych drugich tj. niemających w tej sprawie opinii, jest 25,1 proc. 

Najchętniej w roli premiera Sikorskiego widzieliby najmłodsi wyborcy oraz mieszkańcy średnich miast. 

„Radosław Sikorski lepiej sprawowałby rolę premiera według co trzeciej osoby z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i nieco wyższego odsetka badanych w wieku do 24 lat (36 proc.)” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. 

Tuska z kolei najchętniej popiera grupa osób o dochodach przekraczających 7000 zł netto miesięcznie. 

Źródło: fronda.pl

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