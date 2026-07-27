Raś zarabiał na mikrokawalerkach, teraz tworzy o nich ustawę

O sprawie informuje Money.pl. Dowiedzieliśmy się, że w 2020 roku kupił trzy mikrokawalerki w jednej z łódzkich kamienic, a na trzy miesiące przed wejściem do rządu dwie sprzedał bratu, ks. Dariuszowi Rasiowi. Właścicielem trzeciej miała się stać jego żona – podaje portal.

Dodano, że teraz Raś odpowiada za projekt nowelizacji ustawy na temat usług hotelarskich. Wstępnie miał on dać gminom prawo do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego, choć ostatecznie zapis ten wykreślono. Raś utrzymywał, że tego rodzaju strefy nie są konieczne. W rozmowie z portalem polityk stwierdził, że wspomniane lokale nie były wykorzystywane do najmu krótkoterminowego. Sam wiceminister nie widzi problemu i konfliktu interesów.