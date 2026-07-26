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XVII Niedziela zwykła 26 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Rozłam w PiS. Gliński: pomódlcie się i wróćcie, jak otrzeźwiejecie

Rozłam w PiS stał się faktem, a napięcie pomiędzy politykami PiS, a ludźmi związanymi z Mateuszem Morawieckim nieustannie rośnie. Jeden z bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, były minister kultury Piotr Gliński wystąpił w związku z tym z apelem.

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Piotr Gliński
Piotr Gliński · fot. Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Rozłam w PiS został praktycznie przypieczętowany. W wyniku niepodpisania deklaracji o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną szeregi Prawa i Sprawiedliwości opuści ponad 40 osób – członków Stowarzyszenia Rozwój Plus powołanego przez Mateusza Morawieckiego. 

Kaczyński mówił co prawda, że życzyłby sobie, aby rozstanie nie nastąpiło w złych emocjach. Sytuacja jednak zaczyna powoli eskalować, czego dowodem jest dzisiejsza kłótnia na platformie X pomiędzy Michałem Wosiem, a współpracownikiem Morawieckiego Pawłem Jabłońskim. Sytuacja była na tyle poważna, że interweniować w tej sprawie musiał były premier. 

Piotr Gliński, który – jako polityk lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego – pozostał w PiS, wystosował specjalny apel do polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. 

„Jest tyle nieszczęść, bólu, cierpienia, zła na świecie, i w Polsce... I w związku z tym tyle pracy do zrobienia, i tyle wysiłku do podjęcia, żeby zrozumieć drugiego człowieka, rozróżnić dobro od zła... A widzimy głównie latające w powietrzu cepy i kompletnie nieodpowiedzialne przekazy medialne...” – napisał Gliński na platformie X. 

„Koleżanki i koledzy, a także drogie media, idźcie się pomodlić i nie wracajcie dopóki nie otrzeźwiejecie...” – dodał. 

Źródło: fronda.pl

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