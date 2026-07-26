Rozłam w PiS został praktycznie przypieczętowany. W wyniku niepodpisania deklaracji o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną szeregi Prawa i Sprawiedliwości opuści ponad 40 osób – członków Stowarzyszenia Rozwój Plus powołanego przez Mateusza Morawieckiego.

Kaczyński mówił co prawda, że życzyłby sobie, aby rozstanie nie nastąpiło w złych emocjach. Sytuacja jednak zaczyna powoli eskalować, czego dowodem jest dzisiejsza kłótnia na platformie X pomiędzy Michałem Wosiem, a współpracownikiem Morawieckiego Pawłem Jabłońskim. Sytuacja była na tyle poważna, że interweniować w tej sprawie musiał były premier.

Piotr Gliński, który – jako polityk lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego – pozostał w PiS, wystosował specjalny apel do polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz członków Stowarzyszenia Rozwój Plus.

„Jest tyle nieszczęść, bólu, cierpienia, zła na świecie, i w Polsce... I w związku z tym tyle pracy do zrobienia, i tyle wysiłku do podjęcia, żeby zrozumieć drugiego człowieka, rozróżnić dobro od zła... A widzimy głównie latające w powietrzu cepy i kompletnie nieodpowiedzialne przekazy medialne...” – napisał Gliński na platformie X.

„Koleżanki i koledzy, a także drogie media, idźcie się pomodlić i nie wracajcie dopóki nie otrzeźwiejecie...” – dodał.