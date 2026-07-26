Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że jedynie 22,9 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk i jego koalicja 13 grudnia utrzymają władzę po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Przeciwnego zdania jest aż 58,3 proc. respondentów. Ponadto niewielki jest odsetek tych Polaków, którzy nie mają w tej sprawie zdania – wynosi on 18,8 proc.

Co więcej, spośród tych, którzy nie wierzą w utrzymanie władzy przez Tuska i jego ekipę aż 31,3 proc. uważa, że Tusk „zdecydowanie nie” utrzyma władzy. Pozostałe 23 proc. ankietowanych sądzi, że Tusk „raczej nie” utrzyma władzy.

Spośród tych, którzy wierzą w utrzymanie władzy przez koalicję 13 grudnia, 7,2 proc. badanych „zdecydowanie” wierzy w taką ewentualność, 15,7 proc. zaś „raczej” wierzy.

Spośród wyborców Koalicji Obywatelskiej 64 proc. wierzy w utrzymanie władzy przez popierany przez nich obóz politycznych.

Wśród wyborców opozycyjnych zaś aż 95 proc. jest przekonanych o rychłej utracie władzy przez Donalda Tuska.