Uwaga! Marcin Ociepa kandydatem PiS na wicemarszałka Sejmu

– Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu – powiedział Błaszczak podczas konferencji w parlamencie, cytowany przez DoRzeczy.pl.

Szef klubu PiS poinformował, że przekazał decyzję marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu.

– Wszystko w ręku marszałka. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. Przypomnę, że wakat w prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości – oświadczył.

Kandydatura po rozłamie na prawicy

PiS pozostaje bez przedstawiciela w Prezydium Sejmu od listopada 2023 roku. Kandydatura byłej marszałek Elżbiety Witek została wówczas odrzucona większością głosów. Jarosław Kaczyński zapowiedział później, że jego partia nie przedstawi innej osoby. Za Witek głosowało 203 posłów, przeciw było 252, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Błaszczak wyjaśnił, że zmiana kandydatury wiąże się z problemami zdrowotnymi Elżbiety Witek.

– Ma pewne problemy natury zdrowotnej. Wybaczcie państwo, że nie będę informował o szczegółach, ale jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności – przekazał.

Termin zgłoszenia Ociepy zwraca uwagę ze względu na rozłam pomiędzy kierownictwem PiS a środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Pytany, czy partia próbuje w ten sposób zabezpieczyć stanowisko przed potencjalnym klubem Rozwoju Plus, Błaszczak odpowiedział, że PiS pozostanie największym ugrupowaniem opozycyjnym nawet po utworzeniu odrębnej formacji przez byłego premiera.

Marcin Ociepa jest posłem wybranym z listy PiS oraz liderem stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2019–2023 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wcześniej pracował także w resortach przedsiębiorczości, technologii i rozwoju.

OdNowa powstała w 2021 roku po odejściu grupy działaczy z Porozumienia Jarosława Gowina i zawarła umowę koalicyjną z PiS. Ociepa przez kilka lat blisko współpracował w MON z Błaszczakiem, który teraz przedstawia go jako kandydata zdolnego reprezentować największy klub opozycyjny w kierownictwie Sejmu.