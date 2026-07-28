23 lipca 2026 roku na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu funkcjonariusze łódzkiego „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 50- letniego mieszkańca powiatu brodnickiego w związku z zabójstwem mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w lesie pod Sieradzem w styczniu 1994 roku, a także dokonanej w lipcu 2026roku, w recydywie, szczególnie zuchwałej kradzieży z włamaniem do jednego z lokali w Brodnicy na łączną szkodę blisko 150 000 złotych. 25 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Sieradzu na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu zastosował wobec podejrzanego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Jak do tego doszło

Historia tej sprawy sięga 14 stycznia 1994 roku, kiedy w kompleksie leśnym w powiecie sieradzkim, odnaleziono zwłoki nieznanego mężczyzny. Ciało było częściowo ukryte pod ziemią i ściółką leśną. Na miejscu zabezpieczono liczne ślady kryminalistyczne oraz odzież należącą do ofiary. Już od chwili ujawnienia zwłok w styczniu 1994 roku nie było żadnych wątpliwości, iż doszło do zabójstwa mężczyzny i ukrycia jego ciała. Prowadzone pierwotnie przez Prokuraturę Rejonową w Sieradzu i ówczesną Komendę Wojewódzką Policji w Sieradzu postępowanie nie przyczyniło się do ustalenia danych zamordowanego mężczyzny ani też do ustalenia tożsamości sprawców tej zbrodni.

Policyjne archiwum X

Po przejęciu postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu w grudniu 2023 roku prokurator dokonał ponownej analizy akt, w tym zgromadzonych dowodów rzeczowych i zabezpieczonych śladów. W pierwszej kolejności prokurator zlecił oznaczenie profilu DNA zabitego mężczyzny oraz oględziny zabezpieczonej i przechowywanej w magazynie dowodów rzeczowych jego odzieży. Z odzieży zabitego mężczyzny pobrano materiał biologiczny do badań genetycznych. Przeprowadzone badania genetyczne śladów pozwoliły na ustalenie profilu DNA mężczyzny, który 23 lipca 2026 roku został w tej sprawie zatrzymany.

W toku śledztwa uzyskano łącznie sześć opinii z zakresu badań genetycznych wydanych przez Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Ponadto biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, na zlecenie prokuratora dokonali rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy, na podstawie przekazanej do badań czaszki, z uwzględnieniem cech fenotypowych z badania DNA, a więc cech wyglądu na podstawie zapisu genetycznego zakodowanego w DNA. Odtworzony wygląd twarzy mężczyzny opublikowano w mediach w kwietniu 2026 roku.

Przeanalizowano kilkadziesiąt innych spraw karnych oraz spraw poszukiwawczych, dotyczących zaginięć mężczyzn z początku lat 90 tych XX wieku.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało jednoznacznie, że zamordowany mężczyzna w ostatnim okresie swojego życia - połowy listopada 1993 roku mógł przebywać w powiecie brodnickim.

Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec powiatu brodnickiego, który w chwili popełnienia zarzucanej mu zbrodni zabójstwa miał 17 lat. Z uwagi na wiek w chwili czynu, podejrzanemu grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności albo kara 25 lat pozbawienia wolności. W przeszłości podejrzany był już wielokrotnie karany za brutalne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu i odbywał wieloletnie kary pozbawienia wolności.

Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w terenie leśnym z obawy przed odpowiedzialnością za dokonaną na początku lipca 2026r. szczególnie zuchwałą kradzież z włamaniem.

Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym funkcjonariusze Łódzkiego „Archiwum X”, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy ustalili miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny i zatrzymali go na terenie powiatu brodnickiego. Z podejrzanym prokurator wykonał czynności procesowe, a sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Przykład tej sprawy pokazuje, jak determinacja i ścisła współpraca prokuratora i doświadczonych funkcjonariuszy Policji w połączeniu ze współczesnymi osiągnięciami nauki pozwala na wykrycie sprawców zabójstw popełnionych przed laty. Jest to również przykład na to, że żaden sprawca przestępstwa mimo upływu czasu nie może czuć się bezkarny.

Apel do wszystkich, a w szczególności mieszkańców Brodnicy i okolic.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają wiedzę na temat okoliczności jego śmierci proszeni są o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu lub Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

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