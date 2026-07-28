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Wtorek XVII tygodnia okresu zwykłego 28 lipca 2026

Polityka

Odwołanie Miszalskiego: prawomocna decyzja sądu. Teraz piłeczka po stronie Tuska

Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił dzisiaj zażalenie na postanowienie oddalające protest dotyczący ważności referendum z 24 maja, w którym odwołany został prezydent miasta Aleksander Miszalski. Decyzja sądu jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Donald Tusk może zatem rozpisać przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa.

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. Fot. KPRM via Flickr

„To jest prawomocne postanowienie. Nie przysługują od niego żadne środki odwoławcze” – poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Tomasz Szymański. 

Podał również, że postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. Jego uzasadnienie sporządza się tylko na wniosek, stąd też przyczyny takiego rozstrzygnięcia zostaną podane później, w osobnym komunikacie. 

Wydanie tego postanowienia oznacza, że premier może wyznaczyć już datę przedterminowych wyborów w Krakowie, w których wybrany zostanie nowy włodarz miasta. Wybory te, przy uwzględnieniu dynamiki i przetasowań na krajowej scenie politycznej, zapewne większość partii wykorzysta jako test przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. 

Referendum, w trakcie której odwołany został Aleksander Miszalski, miało miejsce 24 maja. Protest wyborczy w tej sprawie wniósł jednak były działacz opozycji demokratycznej w PRL Edward E. Nowak. Jego zdaniem na przebieg głosowania oraz na jego rezultat wpłynęły przypadki łamania ciszy wyborczej. 

Przedstawione przez niego dowody pochodziły z mediów społecznościowych. Zdaniem jego oraz innych kwestionujących referendum, w okresie ciszy wyborczej na platformie X (dawny Twitter) odnotowano 3,8 mln wyświetleń materiałów łamiących ciszę wyborczą. Na YouTube liczba wyświetleń tego rodzaju materiałów wyniosła ich zdaniem 430 tysięcy. 

Nowakowi racji nie przyznał jednak ani orzekający w pierwszej instancji sąd okręgowy ani Sąd Apelacyjny w Krakowie.

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