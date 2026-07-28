Rozłam w PiS? Nie tym razem!

Od ubiegłego czwartku rozłam w PiS zdawał się być nieunikniony. W czwartek o północy upłynął bowiem termin na podpisanie deklaracji o nieuczestniczeniu w organizacjach prowadzących działalność polityczną.

Takiego oświadczenia nie podpisał żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Od tamtej pory napięcie między politykami obydwu stronnictw nieustannie rosło. Pojawiły się sprzeczki w mediach społecznościowych oraz wzajemnie rzucane oskarżenia.

Sam Morawiecki dodał już, że w sytuacji, gdy on i jego ludzie zostaną wykluczeni z PiS, powoła własne ugrupowanie polityczne. Będzie ono liczyło kilkudziesięciu posłów. To znaczna liczba „szabel” w sejmowej arytmetyce.

Na odbywającym się dzisiaj posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej poddano pod głosowanie uchwałę w przedmiocie wykluczenia ludzi Morawieckiego z szeregów Prawa i Sprawiedliwości.

Uchwała ta nie została przegłosowana - podała telewizja wpolsce24.

Sprawy tych członków PiS, którzy nie podpisali wymienionych deklaracji, zostały zaś skierowane do komitetu dyscyplinarnego.