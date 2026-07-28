Rozłam w PiS to główne wydarzenie na polskiej scenie politycznej. Jest on spowodowany odmową podpisania oświadczeń o nieuczestniczeniu w organizacjach prowadzących działalność polityczną.

Deklaracji takiej w wyznaczonym przez partię terminie nie podpisali członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Są to bliscy współpracownicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Sam Morawiecki dodał już, że w sytuacji, gdy on i jego ludzie zostaną wykluczeni z PiS, powoła własne ugrupowanie polityczne. Będzie ono liczyło kilkudziesięciu posłów. To znaczna liczba „szabel” w sejmowej arytmetyce.

Zatwierdzenie wykluczenia członków Stowarzyszenia Rozwój Plus z PiS odbędzie się poprzez głosowanie nad uchwałą w tym przedmiocie. Zasiadający w Komitecie Politycznym europoseł Karol Karski wskazał, że dokument ten ma ostatecznie stwierdzić, „czy zgodnie ze statutem członkostwo (każdego polityka PiS) nadal istnieje w Prawie i Sprawiedliwości, czy też już z mocy statutu wygasło”.

Karski dodał także, że jeśli na dzisiejszym posiedzeniu stawią się członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, to po przegłosowaniu tej uchwały będą oni musieli opuścić Nowogrodzką.

Obecność takich osób nie jest wykluczona – w skład Komitetu Politycznego wchodzą m.in. posłowie Ryszard Terlecki, Krzysztof Lipiec i Marzena Machałek, którzy są także związani ze środowiskiem Morawieckiego.

We wtorkowym posiedzeniu nie wziął udziału sam Mateusz Morawiecki, który formalnie wciąż pełni funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.