Podejrzany został zatrzymany w pobliżu granicy z Chorwacją – podało w komunikacie MSW kantonu hercegowińsko-neretwiańskiego. Zatrzymanie miało miejsce wczoraj, we wtorek 28 lipca około godziny 13 w pobliżu miejscowości Cerno.

Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie w miejscowości Ljubuszki. Jego sprawą ma się zająć prokuratura państwowa Bośni i Hercegowiny. Za wandalizm 31-letniemu Polakowi grozi od sześciu miesięcy do nawet pięciu lat więzienia. Zarzucono mu uszkodzenie lub zniszczenie obiektów sakralnych.

Media informowały o wydarzeniach w Medjugorie wczoraj rano. Posąg Matki Bożej został pomalowany czarną farbą, znalazły się na nim napisy „Diabeł w spódnicy” w języku polskim oraz angielskim. Na tym jednak nie koniec – w pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła św. Jakuba podłożono ogień. Nieopodal znalazł się transparent z informacją „Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov – to oszuści, mam dowody”. Wspomniane imiona dotyczą osób, które głosiły objawienia w miejscowości.