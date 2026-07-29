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Środa XVII tygodnia okresu zwykłego 29 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Jaki był powód decyzji Komitetu Politycznego PiS? Polityk ujawnia!

Wczorajsza decyzja Komitetu Politycznego PiS w sprawie Mateusza Morawieckiego i pozostałych parlamentarzystów, który nie złożyli stosownych oświadczeń wzbudziła ogromne emocje. Jeden z dobrze poinformowanych polityków poinformował, co stało za taką decyzją.

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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki · fot. PiS vis Flickr

Jak już informowaliśmy, wspomniani parlamentarzyści nie zostali usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Choć wszyscy spodziewali się wykluczenia, sprawa zostanie rozpatrzona dalej przez rzecznika dyscypliny, którym jest Karol Karski.

Jak informuje portal wpolityce.pl, jeden bardzo dobrze poinformowanych polityków z Nowogrodzkiej przekazał prawdziwe powody takiej decyzji władz PiS. Nie chodzi o to, że zawahano się lub liczono na kolejne rozmowy. Powodem jest chęć przeczekania posiedzenia Sejmu, aby nie ułatwiać parlamentarzystom założenia klubu parlamentarnego przed wakacjami sejmowymi.

Źródło: dam/wpolityce.pl

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