Jak już informowaliśmy, wspomniani parlamentarzyści nie zostali usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Choć wszyscy spodziewali się wykluczenia, sprawa zostanie rozpatrzona dalej przez rzecznika dyscypliny, którym jest Karol Karski.

Jak informuje portal wpolityce.pl, jeden bardzo dobrze poinformowanych polityków z Nowogrodzkiej przekazał prawdziwe powody takiej decyzji władz PiS. Nie chodzi o to, że zawahano się lub liczono na kolejne rozmowy. Powodem jest chęć przeczekania posiedzenia Sejmu, aby nie ułatwiać parlamentarzystom założenia klubu parlamentarnego przed wakacjami sejmowymi.