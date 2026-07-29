– Za bezpieczeństwo na polskich ulicach odpowiada pan premier Donald Tusk i jego ministrowie: Kierwiński, Siemoniak czy Żurek. Zatem pan premier powinien uderzyć się we własną pierś, bo to za czasów jego rządów na polskich ulicach jest coraz mniej bezpiecznie – powiedział Leśkiewicz w rozmowie z Polsat News.

Rzecznik podkreślił, że Karol Nawrocki jednoznacznie potępia przemoc bez względu na to, kim jest pokrzywdzony. Dotyczy to zarówno agresji wobec Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości, jak i ataków na obywateli Polski.

– Każda forma agresji zasługuje na potępienie. Sprawcy brutalnych pobić czy agresji słownej powinni być szybko ujmowani i trafiać przed oblicze wymiaru sprawiedliwości – zaznaczył przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Leśkiewicz: Zamiast politycznych gierek potrzebna jest praca służb

Donald Tusk wcześniej zaapelował do prezydenta o publiczne zabranie głosu po napaści we Wrocławiu. Premier nawiązał przy tym do wcześniejszych wypowiedzi Nawrockiego o kibicowskich ustawkach i sugerował, że część liderów prawicy powinna wyraźniej odciąć się od środowisk posługujących się przemocą.

Leśkiewicz odrzucił próbę przenoszenia odpowiedzialności za działanie państwowych służb na prezydenta.

– To rządzący mają wszystkie narzędzia do tego, by walczyć z patologiami, agresją fizyczną czy słowną. Pan prezydent oczekuje od pana premiera, żeby pan premier wziął się w końcu do roboty, żeby zagonił do pracy swoich ministrów – powiedział rzecznik.

Jak dodał, głowa państwa nie zamierza reagować na każdą wypowiedź szefa rządu, ponieważ Donald Tusk wykorzystuje kolejne wydarzenia do prowadzenia politycznego sporu z Pałacem Prezydenckim.

– Zamiast politycznych wykrzykiwań i politycznych gierek warto, żeby pan premier i jego ministrowie skoncentrowali się po prostu na ciężkiej, codziennej pracy – ocenił Leśkiewicz.

Rzecznik zarzucił również premierowi próbę odwracania uwagi od problemów jego gabinetu, wymieniając sytuację w ochronie zdrowia, rosnący dług publiczny i stan finansów państwa. Według niego walka z przemocą powinna polegać na sprawnym działaniu policji, prokuratury i wymiaru sprawiedliwości, a nie na wzajemnym obarczaniu się polityczną odpowiedzialnością.