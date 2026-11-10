Kilka godzin po sobotnim zamachu, kiedy służby ustalały jeszcze podstawowe informacje na temat ataku, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zaczął opowiadać na konferencji prasowej o rzekomej fascynacji sprawcy „skrajnie prawicowymi ideologiami”. Jego słowa natychmiast podchwyciły międzynarodowe agencje, kreując obraz Polski jako kraju pełnego nacjonalizmu. Do postawy szefa MSWiA odniósł się na antenie Radia Wnet prof. Andrzej Nowak.

– „Minister Marcin Kierwiński wpisał się wypowiedzią, na temat zamachu w Krakowie, w wizerunek Polski kreowany przez naszych zewnętrznych wrogów, którzy próbują wmówić światu, że jesteśmy niestabilnym regionem, gdzie szaleją nacjonalizmy i powinniśmy być kontrolowani przez inny kraj”

– zauważył historyk.

Ks. prof. Kobyliński: To szkodzi Polsce

W rozmowie z portalem Fronda.pl na konsekwencje słów ministra uwagę zwrócił ks. prof. Andrzej Kobyliński.

– „Gdy chodzi o zamach terrorystyczny w Krakowie, to warto zauważyć, że dużą szkodę wizerunkową wyrządził Polsce minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński”

– powiedział filozof.

– „Ponieważ przekazał on opinii publicznej niepotwierdzoną informację, że zamachowiec był zafascynowany ideologiami skrajnie prawicowymi. Słowa szefa MSWiA powtórzyły następnie największe media i agencje prasowe na świecie, w tym Reuters, Associated Press i AFP. Niestety, ta wypowiedź utrwala za granicą negatywny obraz Polski jako kraju rzekomo zdominowanego przez skrajnych prawicowych populistów i nacjonalistów”

– dodał.