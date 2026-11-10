Szef MON w Waszyngtonie. Hegseth: Polska realizuje cele NATO

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem, aby omówić z nim kwestie związane z potencjalną budową w naszym kraju stałej bazy sił Stanów Zjednoczonych.

– „NATO zamienia się w NATO 3.0. Jesteśmy skoncentrowani na odstraszaniu, czyli tym, co realizuje Polska. Polska przewodzi swoim przykładem, przeznaczając 5 proc. PKB na obronność. Polska zabezpiecza swoje granice. To jest fundament”

– powiedział w czasie otwartej dla mediów części spotkania szef Pentagonu.

– „W Polsce będzie centrum obsługi systemów Patriot. Jest pan pierwszą osobą, którą odwiedziłem, pełniąc swoje stanowisko. Od tego czasu współpracujemy”

– zwrócił się do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.

Szef polskiego resortu obrony podkreślił, że uważa dzisiejsze spotkanie za zaszczyt.

– „Uznaję pana za prawdziwego adwokata polskich interesów w USA. Przedstawiciele Pentagonu i MON realizują udany dialog dotyczący stałej obecności wojsk USA w Polsce. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ogłosić ważną decyzję w tej sprawie”

– stwierdził.