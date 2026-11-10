Śledczy zapoznali się dziś z wynikami sekcji zwłok sześciu osób zabitych w czasie ataku na Rynku Głównym w Krakowie oraz trzech członków rodziny zamachowca. W rozmowie z Interią prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej przekazał, iż wszystkie ofiary zginęły wskutek ran postrzałowych, powodujących rozległe obrażenia wewnętrzne. Z uwagi na te obrażenia śledczy zlecą kolejne ekspertyzy. Biegli zbadają też amunicję, której użył sprawca.

– „W tym momencie będziemy badać, czy to jest kwestia użycia specjalnej amunicji”

– powiedział prokurator.

Minister Żurek: Trwają badania

Do wyników sekcji zwłok odniósł się prokurator generalny Waldemar Żurek.

– „Jest sugestia medyków, by bardzo skrupulatnie przebadać amunicję, której używał zamachowiec, bo wiemy, że są takie typy amunicji, które mają wywołać jak najszybciej śmierć, bo każdy kto zna się trochę na broni i amunicji wie, że są pociski pełnopłaszczowe, półpłaszczowe, więc my na razie tego nie przesądzamy, ale trwają te badania”

– powiedział.

Minister sprawiedliwości wskazał też na ustalenia, wedle których zamachowiec inspirował się seryjnymi zabójcami.

– „Kolejną z hipotez jest to oczywiście, że ta osoba fascynowała się seryjnymi zabójcami i że ten zamachowiec spróbował naśladować pewne dramatyczne, tragiczne zdarzenia, które gdzieś pojawiły się w Europie czy w świecie. Więc te wątki dzisiaj są bardzo intensywnie sprawdzane, te dwie główne hipotezy prowadzonego śledztwa”

– podkreślił.

Ustalić to pomoże zbadanie komputera i telefonów zamachowca.

– „Pojawiły się już rzetelne informacje na temat tego, że zamachowiec przed dokonaniem zamachu kilka miesięcy wcześniej obserwował strony związane ze słynnym masowym morderstwem dokonanym przez Andersa Breivika. Dlatego wątek skrajnie prawicowego ekstremizmu jest przez nas badany”

– stwierdził minister Żurek.