Według ustaleń Onetu śledczy odkryli również, że napastnik od dłuższego czasu interesował się sprawcami innych głośnych zbrodni. Prokuratura zastrzega jednak, że motyw jego działania nadal nie został ustalony.

Cztery litery mogą być kluczem do motywów zamachowca

Jak poinformował we wtorek, 10 listopada, Onet, funkcjonariusze ABW zainteresowali się napisem „GGER”, który Michał Oksiński umieścił na swojej pracowniczej szafce.

Według ustaleń służb skrót może oznaczać angielskie słowa „Good Game Elliot Rodger”, stanowiące nawiązanie do sprawcy masakry w kalifornijskiej Isla Vista.

W maju 2014 roku 22-letni Elliot Rodger zamordował sześć osób. Najpierw zaatakował nożem trzech studentów, a następnie, przemieszczając się samochodem, strzelał do przypadkowych ludzi i potrącał przechodniów. Po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie.

Śledczy analizują podobieństwa pomiędzy tamtymi wydarzeniami a zamachem w Krakowie.

„Analizując zamach w USA i w Krakowie, widać podobieństwa” – przekazała Onetowi osoba posiadająca wiedzę o ustaleniach służb.

Dodatkowych informacji dostarczyła analiza komputera Michała Oksińskiego. Według ustaleń krakowskiej policji mężczyzna od wielu tygodni wyszukiwał materiały dotyczące seryjnych i masowych morderców.

Wśród osób, którymi się interesował, znajdowali się Anders Breivik, odpowiedzialny za zamachy w Norwegii w 2011 roku, Charles Manson oraz Ted Kaczynski, znany jako Unabomber.

Motyw nadal nieznany

Nowe ustalenia pojawiły się po wypowiedziach ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który wskazywał na możliwy związek krakowskiej zbrodni z prawicowym ekstremizmem.

Przedstawiciele prokuratury podkreślają jednak, że materiał dowodowy nie pozwala jeszcze na jednoznaczne określenie motywów napastnika.

„Są elementy wskazujące, że sprawca był zafascynowany skrajnymi ideologiami, ale potrzebujemy więcej czasu, żeby wyciągnąć wnioski w zakresie jego motywacji. Trwa gromadzenie dowodów” – powiedział Onetowi prok. Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Do zamachu doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Michał Oksiński otworzył ogień do przypadkowych osób, zabijając sześć z nich i raniąc kilkanaście kolejnych. Podczas interwencji rannych zostało dwóch policjantów.

Śledztwo obejmuje również zabójstwo rodziców i siostry sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według prokuratury wszystkie te zbrodnie popełnił ten sam mężczyzna.

Napastnik zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że śledztwo jest kontynuowane, a jego celem pozostaje między innymi ustalenie motywów działania sprawcy oraz sprawdzenie, czy inne osoby mogły przyczynić się do popełnienia przestępstw.