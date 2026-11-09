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Pilne

Zamachowiec z Krakowa nie żyje

Policja poinformowała o śmierci zamachowca, który w minioną sobotę strzelał do ludzi na Rynku Głównym w Krakowie.

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Pilne Grafika wygenerowana komputerowo.webp
Pilne Grafika wygenerowana komputerowo.webp

„Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu” – napisała Małopolska policja dzisiaj o 6:41.

24-letni Michał O. w zamachu zabił sześć osób, a kilkanaście innych zostało rannych w wyniku ataku. Mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w sobotę około godziny 15:00 i strzelał do przypadkowych osób z długiej broni. W ataku zginęły cztery kobiety i dwóch mężczyzn.

Mężczyznę policjantom udało się szybko zneutralizować, zanim doszło do jeszcze większej tragedii. Policja po wejściu do mieszkania 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryła ciała jego rodziców oraz 21-letniej siostry. Zabezpieczono siedem sztuk broni. O. miał pozwolenie na broń sportową i należał do klubu strzeleckiego. Wcześniej nie był karany ani notowany.

 

 

Źródło: x.com

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