„Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu” – napisała Małopolska policja dzisiaj o 6:41.

24-letni Michał O. w zamachu zabił sześć osób, a kilkanaście innych zostało rannych w wyniku ataku. Mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w sobotę około godziny 15:00 i strzelał do przypadkowych osób z długiej broni. W ataku zginęły cztery kobiety i dwóch mężczyzn.

Mężczyznę policjantom udało się szybko zneutralizować, zanim doszło do jeszcze większej tragedii. Policja po wejściu do mieszkania 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryła ciała jego rodziców oraz 21-letniej siostry. Zabezpieczono siedem sztuk broni. O. miał pozwolenie na broń sportową i należał do klubu strzeleckiego. Wcześniej nie był karany ani notowany.