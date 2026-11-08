Po wczorajszym krwawym zamachu terrorystycznym w Krakowie pojawiły się doniesienia o możliwym odwołaniu tegorocznego Marszu Niepodległości. W reakcji na te pogłoski oświadczenie opublikował organizator wydarzenia – Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Organizatorzy Marszu Niepodległości w pierwszej kolejności przekazali kondolencje rodzinom wszystkich ofiar oraz wyraziło podziękowanie i szacunek dla interweniujących z narażeniem życia i zdrowia policjantów.

„Stowarzyszenie «Marsz Niepodległości» składa najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar tragicznych wydarzeń w Krakowie. Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy stracili najbliższych. Rannym życzymy powrotu do zdrowia, a ich rodzinom siły w tych dramatycznych chwilach.

Wyrażamy najwyższe uznanie policjantom, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika Ich odwaga, poświęcenie i determinacja zasługują na wdzięczność i szacunek całego społeczeństwa. Szczególnie myślimy o rannych funkcjonariuszach i ich najbliższych. Dziękujemy również ratownikom, lekarzom oraz wszystkim osobom, które udzielały pomocy poszkodowanym” – czytamy w oświadczenia Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Pomimo zamachu i związanej z tym żałoby narodowej, organizatorzy zapewnili, że Marsz Niepodległości się odbędzie.

„Nie możemy dopuścić, aby skutkiem zbrodniczego ataku było zastraszenie społeczeństwa. Odwoływanie wydarzeń publicznych pod wpływem terroru stanowiłoby niebezpieczny sygnał, że przemoc pozwala sparaliżować życie społeczne i narzucić innym sposób postępowania. Taki precedens mógłby zachęcać do naśladownictwa. Właśnie dlatego nie możemy zrezygnować ze wspólnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada w Warszawie zgodnie z planem” – czytamy w oświadczeniu.

Do kwestii przebiegu tegorocznego Marszu Niepodległości odniósł się także szef rządu Donald Tusk.

„Nikt nie zamierza zakazać marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja. Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz. Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję” – napisał Tusk na platformie X.