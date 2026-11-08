Tuż obok miejsca, w którym 24-latek otworzył wczoraj ogień do przypadkowych osób w Krakowie mieści się klasztor dominikanów. Schroniło się w nim około 30 osób uciekających przed napastnikiem. Relacją z tych dramatycznych wydarzeń podzielił się mieszkający w nim br. Marcin Porożyński.

– „Byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem ich w atrium - ludzi, którzy mówili raczej cicho, ale ich wzrok krzyczał. Pytali się, czy mogą zostać za zamkniętymi drzwiami - mogli, oczywista. Zostali zaopoiekowani. Zaproponowaliśmy wodę, wskazaliśmy WC. Jeden wspomniał, że widzial jak upada obok niego postrzelony człowiek, inni pytali czy piszą coś w mediach - wtedy jeszcze nie pisali. Trzeba było dzwonić na 112, by czegoś się dowiedzieć. Zalecili pozostanie na miejscu”

– napisał duchowny na Facebooku.

Zakonnika akurat odwiedzali rodzice.

– „Po odprowadzeniu rodziców, gdy było już wiadomo, że sprawca został zatrzymany, wyjrzałem zobaczyć, co się dzieje na ulicy. Tam jak zwykle dużo turystów, ale i odgłos przelatujących helikopterów; wycie syren. Widziałem jak Straż i przypadkowi przechodnie udzielali pomocy postrzelonej, zanim przyjechała karetka. Dużo osób już tam było, więc ja po prostu schwyciłem za koronkę przy moim pasku i zacząłem się modlić za ofiary, a szczególnie za tę panią, na którą patrzyłem, a której ciało nosiło 2 lub 3 rany postrzałowe”

– relacjonuje.

– „Zdałem sobie sprawę, że na jej miejscu mógł być ktokolwiek z tych wspaniałych ludzi, których poznałem w atrium, że to mógł być ktoś z moich braci, że to mogli być moi rodzice. Ale dzisiejsze ofiary to właśnie są wspaniali ludzie - czyiś bracia czy siostry, czyiś rodzice, przyjaciele, małżonkowie”

– dodaje.

Br. Marcin poprosił o modlitwę w intencji ofiar oraz ich bliskich i wyraził uznanie dla bohaterskich służb.